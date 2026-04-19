Preşedintele lui Dinamo, atac devastator la arbitru după victoria cu U Cluj: „Am auzit că e FCSB-ist! Nu mi-am imaginat că poate să ţină această luptă când ei sunt în play-out”

Andrei Nicolescu a criticat în termeni duri arbitrajul de la Dinamo – U Cluj 2-1. Președintele „câinilor” a avut de reproșat două momente petrecute din această perspectivă în repriza secundă. Este vorba în primul rând despre faza la care echipa din „Ștefan cel Mare” a solicitat, în zadar, acordarea unei lovituri de la 11 metri la un duel între Musi și Bic.

Andrei Nicolescu îl acuză pe Sorin Costreie că simpatizează cu FCSB după Dinamo – U Cluj 2-1

De asemenea, a mai fost incriminat și golul marcat de „șepcile roșii” prin Atanas Trică în minutul 84. În opinia lui Nicolescu, această reușită a venit după un fault comis anterior de același Bic asupra lui Armstrong. Pentru aceste chestiuni, conducătorul clubului alb-roșu a dat vine pe arbitrii din camera VAR și în acest context l-a acuzat pe Sorin Costreie că ar simpatiza cu FCSB.

„Mă refer la faptul că am început să avem arbitraje ale domnilor arbitri de centru, și în special ale asistenților, foarte bune, cu decizii foarte bune, și a început să scadă foarte mult calitatea în cabina VAR. Acolo unde ai capacitatea de vedea reluări, unghiuri, a început să scadă calitatea. Din perspectiva asta, felicit inițiativa Federației pentru proiectul de anul viitor în care fiecare stadion va avea șase camere suplimentare pentru unghiuri, pentru poziționări. Și sper din tot sufletul să înceapă să ajute VAR-ul. Dar eu nu mi-ai imaginat că domnul Costreie, despre care aud pe surse așa cumva că este FCSB-ist, poate să mai țină această luptă între FCSB și Dinamo în contextul în care oricum FCSB nu e în play-off.

Sunt două faze care, analizate la reluare, indică foarte clar: penalty la Musi și fault în atac la Armstrong la golul lor. Cel puțin fault în atac este mai mult decât evident, este de manual. Nu știu ce să zic de domnul Costreie, îmi pare rău pentru dânsul, dar a greșit flagrant. Domnul Mitruți cred că, nu știu care a fost discuția între ei, dar nu îl suspectez de absolut nimic și cred că e un arbitru VAR foarte atent. Nu știu cum le-a scăpat, dar sunt două greșeli la VAR care nu trebuiau făcute”, a spus Andrei Nicolescu în direct

Andrei Nicolescu pune la îndoială arbitrajul VAR din SuperLiga

De asemenea, a făcut o paralelă din perspectiva arbitrajului între ce s-a întâmplat sâmbătă seară pe Arena Națională și evenimentele de la meciul Rapid – Dinamo 3-2, disputat în prima etapă a acestui play-off din SuperLiga. Astfel, concluzia sa a fost una foarte clară: arbitrajul VAR devine din ce în ce mai problematic în România:

„Asta vine în discuția pe care am avut-o la meciul cu Rapid. Deși inițial eu am spus că tot din cabina VAR este o greșeală mai mare, tot tumultul apropo de greșeală s-a făcut pe domnul Kovacs. Dar un arbitru de centru trebuie să fie ajutat de cabina VAR, nu trebuie să fie încurcat și nu trebuie să fie nici lăsat singur. Și acolo, la Rapid, greșeala flagrantă a fost la VAR, la domnul Popa.

Cum aici la fel, sunt două decizii pe care arbitrul central are toate circumstanțele să nu le poată lua exact, dar din cabina VAR nu poți să nu intervii. (n.r. Despre faza la care Dinamo a solicitat acordarea unui penalty la acel duel dintre Musi și Bic) Și pe reluare se vede clar că îl și calcă în momentul în care îl împinge. Și atunci, din dinamica acestei faze, e clar că e penalty. Și la faza golului pe reluare se vede în detaliu cum Armstrong se pregătește să facă preluarea și vine cineva din spate direct cu cotul în spate și îl împinge și e fault clar”.

Andrei Nicolescu, ironie la adresa lui Sorin Costreie

Nu în ultimul rând, președintele de la Dinamo a revenit asupra discuției referitoare la Sorin Costreie și nu a ratat ocazia de a lansa un nou atac la adresa acestuia: „(n.r. Despre Sorin Costreie) Nu știu, am auzit pe forumuri așa că este un fan FCSB înrăit și e anti-dinamovist. Și atunci zic și eu. Pentru un arbitru niciuna dintre cele două poziții nu ar trebui să fie o calitate sau un defect. Ar trebui să poată să își ascundă profesional această pasiune, că e normal până la urmă, și ar trebui să fie impecabil din perspectivă profesională, ceea ce dânsul nu a dovedit aseară, din păcate”.

