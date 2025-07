Preşedintele lui Dinamo, dezamăgit de prestaţia „câinilor”: „Am început în vacanţă! Un coşmar. Sper să ne trezim!”

Andrei Nicolescu nu i-a menajat deloc pe fotbaliști după startul ratat în SuperLiga.

Andrei Nicolescu, supărat după prestația lui Dinamo de la Miercurea Ciuc

Conducerea lui Dinamo avea așteptări mari de la prima etapă, având în vedere că echipa lui Zeljko Kopic întâlnea o nou-promovată. „Câinii” au început foarte prost meciul, fiind conduși cu 0-2 încă din minutul 11. Roș-albii au reușit totuși să smulgă un punct grație reușitelor lui și Eddy Gnahore.

„Noi am început extrem de prost, am început în vacanță, nu am nicio explicație pentru primele 15 minte. A fost un vis urât. Era ceva ireal ce se întâmpla.

După care ne-am trezit și cred că am avut un joc consistent. Cred că doar norocul i-a făcut la final pe cei de la Ciuc să plece cu un egal. Dar, trebuie felicitat Robert (n.r. – Ilyeș) ce a știut să speculeze din această echipă, cu atuurile pe care le are această echipă, să facă acest meci. Și jucătorii trebuie felicitați.

Și cred că oricine care va juca acolo va avea un meci destul de dificil, destul de greu. Un început cumva fals. Nu trebuia să avem primele 15 minute, dar sper să ne trezim și să ne dăm seama că meciul durează 90 de minute din minutul 1”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Despre căderea nocturnei: „Încă o dovadă că suntem în România și respectăm tradițiile”

Dinamo ar fi putut câștiga la „masa verde” Miercurea Ciuc. După o oră de joc, nocturna de pe stadion s-a stins, iar partida a fost întreruptă timp de 30 de minute.

„De primele 15 minute nu dezamăgit, crunt dezamăgit. După care am jucat, am avut posesie, am avut multe ocazii. Nici nu știu ce s-a întâmplat cu nocturna, pentru că dominam total și era doar o chestiune de timp până să mai înscriem. Dar, asta e.

(n.r. Horia Ivanovici: Cum adică care a fost treaba cu nocturna?) Păi, da. Nu știu care a fost cauza exactă. (n.r. Acolo se otrăvesc fântânile, orice pentru rezultat, nu?) Da… Încă o dovadă că suntem în România și respectăm tradițiile”, a adăugat președintele lui Dinamo.