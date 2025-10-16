Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv

Andrei Nicolescu (49 de ani) a fost Omul, a vorbit inclusiv despre relația cu Ioan Cărmăzan (77 de ani). Regizorul este tatăl biologic al președintelui dinamovist.

Andrei Nicolescu e fiul regizorului Ioan Cărmăzan. Cum s-au cunoscut cei doi

Andrei Nicolescu poartă numele de familie al tatălui adoptiv, dar tatăl său biologic este regizorul Ioan Cărmăzan. Cei doi s-au cunoscut la Paris, când actualul oficial al lui Dinamo avea doar 16 ani. La vremea respectivă, Nicolescu era un tânăr care își dorea să ajungă fotbalist și se afla în capitala Franței pentru a da probe la PSG.

„La Paris l-am cunoscut pe tatăl meu biologic, Ioan Cărmăzan. Mătușa mea, sora lui, a organizat o întâlnire incognito. Aflasem despre el că e tatăl meu, dar nu știam despre întâlnire. A fost un moment foarte interesant. Ulterior am realizat că el era mult mai emoționat decât eram eu… Primul impact a fost destul de dur.

Țin minte că mi s-a părut că e destul de rudimentar, pentru că prima lui întrebare, după ce mi-a zis cine e și ce face, a fost dacă am fost și eu la curve! Aveam 16 ani, am rămas perplex! Mi-am dat seama că el era blocat, nu știa ce să mă întrebe, nu avea subiecte de discuție cu mine. Efectiv aceea a fost prostia care i-a venit să o spună în acel moment de emoție.

Cu Nuțu, pentru că eu așa îi spun, am o relație normală, bună, care a avut suișuri și coborâșuri. A fost o relație care a început târziu, cum îți spuneam. Dar la el este de apreciat faptul că și dacă nu ne vedem trei luni de zile este ca și cum nu ne-am fi văzut de ieri. Mai am doi frați de la el, Zoran și Deian, cu care mă văd și vorbesc. Zoran este producător la Antena 1, iar Deian a terminat „Regie”, s-a întors din State, și-a refăcut familia”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre mama sa: „A preferat să fie o mamă tânără cu un copil din flori”

Andrei Nicolescu a vorbit la superlativ despre mama sa, care a suferit enorm în primii ani de viață ai actualului oficial dinamovist. Mama este și motivul pentru care adolescentul Andrei a renunțat la fotbal. Femeia și-a dorit ca fiul ei să devină un intelectual.

„Mama a suferit foarte mult. A trăit o poveste de iubire, care nu s-a concretizat. Deși societatea de atunci o judeca, și-a asumat chestia asta și a plecat în provincie, la Piatra Neamț. A preferat să fie o mamă tânără cu un copil din flori decât să stea într-o căsnicie în care nu credea.

Din cauza asta a suferit foarte mult. Iar în anii ăia în care eu am crescut la bunici, probabil că a trecut prin multe traume. Apoi situația s-a normalizat, s-a recăsătorit, și-a regăsit liniștea.

Nu am vorbit cu mama despre perioada aceea. Și a fost o perioadă destul de ciudată în comunicarea mea cu ea pentru că o vedeam cum suferă. Eu, ca adolescent, aveam tendința aceasta de a-mi cunoaște tatăl biologic, dar pentru ea asta era o durere! Am înțeles mult mai târziu. Lucrurile s-au liniștit, timpul le rezolvă pe toate, cauterizează rănile”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Legătura dintre Andrei Nicolescu și actorul Florin Zamfirescu: „Puțină lume știe”

Legăturile lui Andrei Nicolescu cu mari personalități din lumea cinematografiei nu se opresc aici. Mama sa, Raluca Zamfirescu, este sora lui Florin Zamfirescu (76 de ani). Prin urmare, președintele „câinilor” este nepotul uriașului actor român.

„Nu am avut de câștigat că sunt nepotul lui Florin Zamfirescu, pentru că puțină lume știe. Am avut o relație foarte bună cu Florin până de curând când nebunia politică l-a făcut cumva să mă catalogheze și pe mine, deși eu nu sunt afiliat în niciun fel. Dar nu am mai putut discuta cu el. E o personalitate care trebuie admirată, un artist simbol.

Bunica mea, neputând să meargă la școală, și având frați care s-au făcut preoți sau educatori în perioada aia, 1900 și un pic, era atât de înnebunită să știe să scrie, să citească, încât pe ambii copii, și pe mama Raluca Zamfirescu și pe Florin Zamfirescu, unchiul meu, i-a făcut artiști! De mici le-a dezvoltat această plăcere și această dorință”, a mai spus Nicolescu.

Cine e Ioan Cărmăzan, tatăl biologic al lui Andrei Nicolescu

Ioan Cărmăzan este un regizor, scenarist, scriitor și profesor universitar român, cunoscut pentru activitatea sa în cinematografie și televiziune, dar și pentru implicarea în mediul academic și cultural. Tatăl biologic al lui Andrei Nicolescu s-a născut pe 27 iulie 1948, în Satchinez, o comună din județul Timiș.

El a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (IATC), la clasa profesorului Mircea Drăgan. Profesor universitar la UNATC (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică) din București, Cărmăzan a format numeroase generații de cineaști.

A regizat numeroase filme artistice, scurtmetraje și producții de televiziune. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără:

Vacanța cea mare (1988)

Să mori rănit din dragoste de viață (1983)

Promisiuni (1985)

Casa dintre câmpuri (1980)

Ioan Cărmăzan s-a implicat și în activitatea Uniunii Cineaștilor din România (UCIN), unde a deținut funcții de conducere, și este cunoscut pentru promovarea filmului românesc și susținerea tinerilor regizori.

De asemenea, tatăl biologic al lui Andrei Nicolescu este și scriitor, publicând volume de proză și eseuri, adesea cu teme legate de lumea filmului sau de condiția umană în contextul românesc contemporan.