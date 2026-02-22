Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!”

ADVERTISEMENT

Tensiunea a atins cote înalte înainte de derby-ul Rapid – Dinamo 2-1. Cu o zi înainte de partida de pe Arena Națională, pagina formației din Ștefan cel Mare a postat un clip AI controversat, în care apărea un câine și o pană. În jurul videoclipului s-a creat o mare controversă, iar Andrei Nicolescu și-a spus punctul de vedere.

Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a declarat că, în niciun moment, . Președintele lui Dinamo susține că cei care au invocat discriminarea au reinterpretat simbolurile cluburilor prezente în clip.

„Eu cred că cei care fac discriminare sunt tocmai cei care reinterpretează niște simboluri și mesaje care nu au nicio legătură cu discriminarea. Sunt cei care văd o pană maro și o transformă într-una neagră. Duc discuțiile în zonele în care îi poartă propriile gânduri. Din acest punct de vedere, ei sunt cei care discriminează.

Marketingul este o unealtă folosită nu de ieri, de azi. A devenit deja viral în România și nu mai poate fi ignorat. Cei care fac rău mediului online sau presei sportive sunt cei care interpretează anumite gesturi și le împing în zona discriminării.

Unii ar merita să fie numiți, alții nu, dar nu voi face asta. Dacă cineva mi-ar spune că ochii roșii ai câinelui ar însemna că este turbat, ce ar trebui să spun? Că fac discriminare?”, a spus Andrei Nicolescu.

Contre între Robert Niță și Andrei Nicolescu

Ulterior, Robert Niță s-a alăturat dialogului și a expus că v . Andrei Nicolescu a venit cu replica și a transmis că s-a căutat în manuale exact o pană de vultur, asta pentru a nu se lăsa loc de interpretări.

Robert Niță a început dialogul: „Domn președinte, eu vă înțeleg, dar, din punctul meu de vedere, e cel puțin nepotrivit clipul. Aveți dreptate din punct de vedere al marketingului, dar ținând cont de ce se cântă, de ce se strigă…”.

Președintele lui Dinamo a răspuns prompt: „Ce se cântă e una, în zona asta nu vreau să intrăm, e cu totul altceva. Noi după toate manualele în care am căutat, am căutat o pană de vultur.

Dacă ieșea un clip AI în care câinele lua în gură un vultur și îl scutura, era o gălăgie mult mai mare. S-ar fi spus că se instigă la violență între animale. Cred că s-a discutat mult prea mult despre așa ceva. E vorba despre rasism între cei care vorbesc despre asta”.