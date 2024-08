Președintele lui FC Voluntari, dezvăluiri incendiare despre primarul Hunedoarei: ”Teatru ieftin. Nicio secundă n-a vrut să promoveze Corvinul”

Președintele lui FC Voluntari, Bogdan Bălănescu, a intervenit și el în polemica momentului din fotbalul românesc, declanșată după ce și anul acesta, în urma contestațiilor făcute de patru cluburi din Liga 2, FC U Craiova, FK Csikszereda, FC Voluntari și FC Argeș.

Președintele lui FC Voluntari îl contrează pe primarul Hunedoarei

Conducătorul grupării ilfovene, retrogradată sezonul trecut în Liga, a luat atitudine după ce primarul municipiului Hunedoara, :

”Aceste patru cluburi și-au făcut planul malefic împotriva noastră. FRF și-a făcut treaba, a fost o șmecherie tipic românească a celor patru cluburi. Corvinul Hunedoara nu se desființează. Domnii ne-au luat de proști. Nu ne desființăm, mergem mai departe și le promitem că vor avea viață grea”.

Bogdan Bălănescu a dezvăluit pentru FANATIK un detaliu necunoscut până acum, faptul că FC Voluntari a ajutat Corvinul să-și întocmească actele pentru a se transforma din club de drept public în club de drept privat, pentru a avea drept de promovare.

”Nu e corect ce declarații a făcut domnul primar. Faptul că am cerut să fie respectat regulamentul nu înseamnă că suntem malefici. Corvinul nu a respectat termenul de depunere a documentelor la FRF, iar noi am făcut contestația în termen de cinci zile, cum prevede legea. Nu am făcut contestație pentru că ne este frică de Corvinul. Fiecare își apără interesele clubului.

Domnul primar să nu uite că FC Voluntari a ajutat Corvinul să-și întocmească documentele pentru noua formă juridică a clubului, iar domnul primar a venit de două-trei ori pe la noi pentru consultații. Și acum ne jignește”, a declarat președintele FC Voluntari.

Bogdan Bălănescu: ”Domnul primar nu a avut de gând nicio secundă să promoveze Corvinul”

Bodgan Bălănescu susține că primarul Hunedoarei a făcut aceste declarații doar pentru jucătorii și suporterii Corvinului, deoarece edilul n-ar vrea ca echipa să promoveze până când va fi construit :

”Știu sigur, domnul primar nu a avut de gând nicio secundă să promoveze Corvinul. A făcut tot teatrul ăsta ieftin ca să se justifice în fața jucătorilor și a suporterilor. Corvinul vrea să promoveze când este gata noul stadion”. FC Voluntari și Corvinul se întâlnesc duminică, în etapa a IV-a din Liga 2.

Și patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, l-a taxat dur pe primarul Hunedoarei:

Dan Bobouțanu: ”Unii care ne-au constestat au încercat să ne atragă către anumite jocuri de interese”

În declarațiile sale, primarul Dan Bobouțanu a mai dat de înțeles că oficiali ai cluburilor FK Csikszereda sau FC Argeș au încercat sezonul trecut să atragă Corvinul în ”jocuri de interese”. În ediția 2023-2024 FC U Craiova și FC Voluntari erau în SuperLiga.

”Așa cum și alții au încercat să ne atragă către anumite jocuri de interese în campionatul recent încheiat în care n-aveam drept de promovare. Unele dintre acele echipe fiind chiar unele dintre cele patru semnatare ale contestației.

Și de această dată ne vom apăra șansele corect. Era un conducător care alerga prin tribună să cunoască președintele și a făcut un scandal imens atunci. Nu-i dau numele, nu am chef de dispute. Sunt dispute prea mici. Fotbalul este prea frumos ca să nu-l jucăm pe teren”.

FC Argeș: ”Declarații pline de ambiguitate, cu iz penal. FRF să se autosesizeze”

Conducerea clubului FC Argeș a ripostat printr-un comunicat vehement în care cere FRF să se autosesizeze:

”Suntem consternați de declarațiile primarului orașului Hunedoara, Dan Bobouțanu, respectiv: „(…) una dintre cele două echipe mi-a propus jocuri de culise. Nu-i dau numele (…)”.

Dintre cluburile în discuție, doar două au activat în sezonul 2023/24 al ligii secunde: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Argeș.

Singura noastră întâlnire cu echipa hunedoreană în sezonul trecut a fost în etapa a 18-a a sezonului regular, meci disputat la Hunedoara și pe care l-am pierdut cu 2-0. Înaintea acelui meci eram pe locul 14, la 7 puncte distanță de locul 6, ultimul de Play-off.

Fiind penultimul meci al sezonului regular, FC Argeș nu mai avea șanse matematice de accedere în Play-off-ul ligii secunde încă dinaintea meciului cu Corvinul.

Astfel, domnul Bobouțanu face declarații pline de ambiguitate, cu iz penal, care includ indirect numele clubului nostru într-un scandal cu consecințe foarte grave.

FC Argeș a suferit enorm în istoria recentă din pricina unui astfel de scandal, astfel că avem toleranță 0 față de orice fel de jocuri de culise.

Îi solicităm ferm domnului Bobouțanu să facă public numele clubului care a încercat să îi propună aceste jocuri de culise. Dacă nu o va face, departamentul nostru juridic va face tot ceea ce este necesar pentru a clarifica această situație dezonorantă pentru FC Argeș.

De asemenea, cerem și Federației Române de Fotbal să se autosesizeze cu privire la declarațiile domnului Bobouțanu din care rezultă fapte deosebit de grave”.