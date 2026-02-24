Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone

ADVERTISEMENT

Președintele Interului, Giuseppe Marotta, a negat varianta că Diego Simeone ar avea un pre-contract cu „nerazzurrii” și a afirmat că oficialii clubului au încredere totală în Cristi Chivu. Șeful vicecampioanei Europei a subliniat și rezultatele pe care echipa le-a obținut sub comanda tehnicianului român.

Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu

Giuseppe Marotta a clarificat faptul că Inter nu a ajuns la vreo înțelegere cu Diego Simeone, tehnician care se află din 2011 pe banca lui Atletico Madrid. „Putem spune că e fake news, absolut. Nici nu are rost să discutăm, pentru că suntem foarte încântați de Chivu.

Poate am avut și puțin noroc, dar norocul e o circumstanță favorabilă. În esență, Chivu demonstrează prin fapte că merită să o antreneze pe Inter”, a declarat oficialul Interului, conform , care citează Sky Sport.

Mărire de salariu pentru Cristi Chivu

Și jurnaliștii din Italia au anunțat că șefii Interului sunt foarte mulțumiți de parcursul lui Cristi Chivu, iar nu este luată în calcul. Contractul tehnicianului român ar urma să fie prelungit, până în 2028, iar noua înțelegere va veni „la pachet” și cu o mărire de salariu.

În momentul de față, antrenorul român are un salariu de 2.5 milioane de euro pe an, de peste 10 ori mai mic decât cel pe care îl încasează Diego Simeone la Atletico Madrid, 30 de milioane de euro pe an, argentinianul fiind cel mai bine plătit tehnician din lumea fotbalului.

Dezastru pentru Inter cu Bodo/Glimt

Rămâne de văzut dacă situația lui Cristi Chivu se va schimba după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League de către Bodo/Glimt. Învinși cu 3-1 în prima manșă, , și au părăsit competiția în faza play-off-ului.