Președintele lui Inter, dezvăluiri despre numirea lui Cristi Chivu din vară. Românul i-a luat fața unui antrenor uriaș

Giuseppe Marotta este unul dintre cei mai apreciați conducători de club din fotbalul mondial. Președintele lui Inter s-a arătat extrem de încântat de munca pe care Cristi Chivu o depune la formația italiană.

Președintele lui Inter, declarație de dragoste pentru Cristi Chivu

După o perioadă mai dificilă în startul sezonului, Cristi Chivu a repus-o pe șine pe Inter și a obținut 11 victorii în ultimele 12 partide. Aceste rezultate i-au dus pe ”nerazzurri” pe primul loc în Serie A și pe 3 în Champions League, acolo unde au maxim de puncte după 4 etape.

Președintele Beppe Marotta a mărturisit că nu și-ar fi iertat-o niciodată dacă nu îl aducea în vară pe fostul internațional român și a precizat că l-a preferat pe Chivu chiar în dauna mult mai celebrului Jose Mourinho.

”Sunt mirat că oamenii au fost surprinși de talentul lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante. Unii l-au menționat chiar și pe Mourinho, care, cu tot respectul… Dacă nu aș fi avut curajul, aș fi regretat”, a declarat Marotta, conform .

Chivu are Italia la picioare

Numirea lui Cristian Chivu în funcția de antrenor principal la Inter a fost privită cu mult scepticism în Italia, mulți considerând că românul nu are experiența necesară pentru a gestiona un vestiar plin de vedete și un moment în care se presupunea că urmează un schimb de generații.

Însă, tehnicianul român a arătat că are abilitățile necesare pentru a aduce îmbunătățiri la formația milaneză, iar în Gazzetta dello Sport, care a titrat: ”Consacrarea definitivă a noii căi. Este noua eră post-Inzaghi”.

”În primul rând, antrenorul lui Inter a gestionat moștenirea imediată a lui Simone cu prudență și fără prea multe șocuri, dar apoi, metru după metru ca în fotbal, a început să acționeze în totală autonomie. Pe scurt, nava urmează acum un traseu diferit de cel anterior: urmele trecutului recent devin din ce în ce mai rare, în timp ce Interul lui Chivu caută orizonturi noi”, a scris publicația citată.

Cristi Chivu, lider în Serie A. Ce șanse are Inter la titlu

După disputarea a 11 etape, Interul lui Cristi Chivu a ajuns în fruntea ierarhiei din Serie A, cu golaveraj mai bun decât AS Roma. ”Nerazzurrii” sunt văzuți în acest moment cu .

Ce urmează pentru Cristi Chivu

Imediat după pauza competițională datorată echipelor naționale, pentru Inter urmează marele derby cu rivala AC Milan și alte 8 sau 9 jocuri până la finalul anului. Programul formației lui Cristi Chivu în 2025 este următorul: