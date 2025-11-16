Sport

Președintele lui Inter, dezvăluiri despre numirea lui Cristi Chivu din vară. Românul i-a luat fața unui antrenor uriaș

Spre surprinderea multora, Cristi Chivu a fost numit antrenor la Inter Milano în vară. Ce a spus președintele ”nerazzurrilor” despre momentul instalării românului.
Traian Terzian
16.11.2025 | 11:14
Presedintele lui Inter dezvaluiri despre numirea lui Cristi Chivu din vara Romanul ia luat fata unui antrenor urias
Cristi Chivu, preferat de președintele lui Inter în fața unui antrenor de talie mondială. Sursă foto: Corriere dello Sport
ADVERTISEMENT

Giuseppe Marotta este unul dintre cei mai apreciați conducători de club din fotbalul mondial. Președintele lui Inter s-a arătat extrem de încântat de munca pe care Cristi Chivu o depune la formația italiană.

Președintele lui Inter, declarație de dragoste pentru Cristi Chivu

După o perioadă mai dificilă în startul sezonului, Cristi Chivu a repus-o pe șine pe Inter și a obținut 11 victorii în ultimele 12 partide. Aceste rezultate i-au dus pe ”nerazzurri” pe primul loc în Serie A și pe 3 în Champions League, acolo unde au maxim de puncte după 4 etape.

ADVERTISEMENT

Președintele Beppe Marotta a mărturisit că nu și-ar fi iertat-o niciodată dacă nu îl aducea în vară pe fostul internațional român și a precizat că l-a preferat pe Chivu chiar în dauna mult mai celebrului Jose Mourinho.

”Sunt mirat că oamenii au fost surprinși de talentul lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante. Unii l-au menționat chiar și pe Mourinho, care, cu tot respectul… Dacă nu aș fi avut curajul, aș fi regretat”, a declarat Marotta, conform Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

Chivu are Italia la picioare

Numirea lui Cristian Chivu în funcția de antrenor principal la Inter a fost privită cu mult scepticism în Italia, mulți considerând că românul nu are experiența necesară pentru a gestiona un vestiar plin de vedete și un moment în care se presupunea că urmează un schimb de generații.

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot: e neverosimil ce au pățit românii în Bosnia! Bosniacii sunt...
Digisport.ro
S-a aflat tot: e neverosimil ce au pățit românii în Bosnia! Bosniacii sunt siguri: ”Nu vor uita niciodată ce le-a făcut”

Însă, tehnicianul român a arătat că are abilitățile necesare pentru a aduce îmbunătățiri la formația milaneză, iar munca sa a fost lăudată în Gazzetta dello Sport, care a titrat: ”Consacrarea definitivă a noii căi. Este noua eră post-Inzaghi”.

”În primul rând, antrenorul lui Inter a gestionat moștenirea imediată a lui Simone cu prudență și fără prea multe șocuri, dar apoi, metru după metru ca în fotbal, a început să acționeze în totală autonomie. Pe scurt, nava urmează acum un traseu diferit de cel anterior: urmele trecutului recent devin din ce în ce mai rare, în timp ce Interul lui Chivu caută orizonturi noi”, a scris publicația citată.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, lider în Serie A. Ce șanse are Inter la titlu

După disputarea a 11 etape, Interul lui Cristi Chivu a ajuns în fruntea ierarhiei din Serie A, cu golaveraj mai bun decât AS Roma. ”Nerazzurrii” sunt văzuți în acest moment cu cele mai mari șanse de a câștiga titlul.

Președinte Inter Cristi Chivu clasament Serie A

Ce urmează pentru Cristi Chivu

Imediat după pauza competițională datorată echipelor naționale, pentru Inter urmează marele derby cu rivala AC Milan și alte 8 sau 9 jocuri până la finalul anului. Programul formației lui Cristi Chivu în 2025 este următorul:

  • Inter – AC Milan (23 noiembrie, Serie A)
  • Atletico Madrid – Inter (26 noiembrie, Champions League)
  • Pisa – Inter (30 noiembrie, Serie A)
  • Inter – Venezia (3 decembrie, Cupa Italiei)
  • Inter – Como (6 decembrie, Serie A)
  • Inter – Liverpool (9 decembrie, Champions League)
  • Genoa – Inter (14 decembrie, Serie A)
  • Bologna – Inter (19 decembrie, semifinale Supercupa Italiei)
  • Napoli sau AC Milan – Inter (22 decembrie, finala Supercupei Italiei, dacă se califică)
  • Atalanta – Inter (28 decembrie, Serie A)
România, calificare la Mondial cu Arena Națională plină?! Cum s-ar putea adeveri un...
Fanatik
România, calificare la Mondial cu Arena Națională plină?! Cum s-ar putea adeveri un scenariu de vis. Toate calculele
Sergej Barbarez, după ce Bosnia a învins de două ori România în preliminariile...
Fanatik
Sergej Barbarez, după ce Bosnia a învins de două ori România în preliminariile Cupei Mondiale: „Va trebui să o spun”. Scandal monstru înaintea meciului decisiv
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele...
Fanatik
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine...
iamsport.ro
Radu Naum l-a făcut praf după Bosnia - România 3-1: 'Ar fi bine să nu îl mai vedem! E greu de acceptat, ustură tare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!