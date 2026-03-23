Președintele lui Inter, mesaj categoric pentru Cristi Chivu! Giuseppe Marotta a recunoscut tot: „Am pierdut drumul”

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), a avut un avans uriaș față de urmăritoare, însă rezultatele din ultimele partide și-au spus cuvântul, iar în acest moment doar șase puncte îi mai despart pe „nerazzurri” de AC Milan și doar șapte puncte de Napoli. Giuseppe Marotta este coștient de perioada mai puțin bună prin care echipa sa trece și i-a transmis un mesaj public de încurajare lui Cristi Chivu.

Ce i-a transmis Giuseppe Marotta lui Cristi Chivu după un nou pas greșit în Serie A

În urmă cu o lună, Cristi Chivu părea că are campionatul asigurat și că se poate concentra fără probleme pe Champions League, acolo unde se lupta cu Bodo/Glimt pentru un loc în optimile competiției. Eșecul neașteptat împotriva norvegienilor a lăsat urme adânci în forma echipei lui Cristi Chivu, care pare să nu-și mai revină din acel moment.

Cu doar două puncte în ultimele trei meciuri, Cristi Chivu trebuie să găsească o soluție pentru a începe să câștige din nou puncte. Giuseppe Marotta, președintele formației milaneze, a comentat forma slabă a echipei sale și a avut un mesaj și pentru Cristi Chivu, despre care a spus că este liderul grupului:

„Traversăm un moment particular, dar nu e o dramă. Suntem pe primul loc meritat, cu șase puncte avans în campionat, și suntem semifinaliști în Cupa Italiei. E adevărat, suntem în dificultate, e o fază de regres din cauza oboselii sau a accidentărilor, așa cum au și alții. Cu liniște, ne vom juca șansele până la final.

Se va consulta cu stafful pentru analize, el este liderul grupului nostru (n.r. – Cristi Chivu). Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, dar nici să facem inversul: în acest moment poate fi mai ușor să fii urmăritor decât lider, dar eu rămân optimist. Echipa este puternică și avem profesioniști adevărați. Vom regăsi drumul pe care l-am pierdut temporar. Așadar, fără teamă”, a transmis Marotta, conform

Giuseppe Marotta a atras atenția arbitrajelor

Giuseppe Marotta a oferit aceste declarații după o reuniune între cluburi, la finalul căreia Gianluca Rocchi, șeful arbitrilor din Italia, ar fi trebuit să intervină și să vorbească despre mai multe decizii de arbitraj din ultimele etape, însă această întâlnire a fost amânată. Cu această ocazie, , în urma căreia mai mulți experți au spus că „nerazzurri” ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă:

„Întâlnirea cu Rocchi a fost amânată la indicația Federației. După meciul de aseară am auzit și citit o mulțime de experți tehnici, specialiști VAR și comentatori care au spus că hențul lui Pongracic era de penalty. Dar nu vreau să căutăm scuze, cerem doar uniformitate: un protocol aplicat în mod omogen, fără interpretări subiective.

Într-un campionat există mereu plângeri, eu nu vreau să le fac. Spun doar că nu trebuie să existe nimic netransparent: la finalul sezonului, în general, avantajele și dezavantajele se echilibrează. Noi trebuie să fim mai puternici chiar și decât erorile”, a mai spus Marotta.