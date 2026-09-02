Sport

Preşedintele lui Metaloglobus, prima reacţie după sancţiunile record dictate de FRF în scandalul pariurilor: „Le-am reziliat contractele imediat!”. Exclusiv

Comisia de Disciplină a dictat suspendări între opt luni şi doi ani, respectiv amenzi între 100.000 şi 200.000 de lei, pentru trei oameni din staff-ul lui Metaloglobus în scandalul pariurilor. Cum comentează preşedintele clubului aceste decizii.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
02.09.2026 | 20:46
Presedintele lui Metaloglobus prima reactie dupa sanctiunile record dictate de FRF in scandalul pariurilor Leam reziliat contractele imediat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Preşedintele lui Metaloglobus, prima reacţie după sancţiunile record dictate de FRF în scandalul pariurilor: "Le-am reziliat contractele imediat!". Sursa: colaj Fanatik
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După scandalul pariurilor ilegale de la Metaloglobus, izbucnit în luna noiembrie a anului trecut, a venit nota de plată. Trei oameni de la echipă au primit suspendări între opt luni şi doi ani, respectiv amenzi între 100.000 şi 200.000 de lei.

Preşedintele lui Metaloglobus, reacţie după sancţiunile dictate de FRF în scandalul pariurilor

Marius Burcă, preşedintele celor de la Metaloglobus a oferit o reacţie pentru FANATIK după ce publicaţia noastră a publicat în exclusivitate sancţiunile fără precedent. Oficialul a spus că înţelegerile celor trei membri din club au fost demult reziliate:

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„Maseurul a stat doar o lună la noi, iar celorlalţi doi le-am reziliat contractele imediat ce au fost chemați la comisii. Asta e tot ce pot spune pe această temă”, a spus Marius Burcă pentru FANATIK.

Bogdan Crăciun a recunoscut că a pariat pe meciurile lui Metaloglobus: „Clubul nu are nicio legătură cu mine ca maseur”

Maseurul este Bogdan Crăciun, cel care a vorbit pentru FANATIK după ce a fost audiat de Comisia de Integritate a FRF. Fostul component al staff-ului de la Metaloglobus a recunoscut că are cont pe plaformele de pariuri şi că a pariat pe meciurile propriei echipe, dar era sigur că nu va păţi nimic:

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„Eu normal că am cont (n.r. la pariuri). Eu nu sunt jucător. Eu nu jucam fotbal. Mă jucam pe ce voiam eu, și pe meciurile noastre. (n.r. Deci și pe meciurile lui Metaloglobus) Normal. Clubul Metaloglobus n-are nicio legătură cu mine ca maseur.

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Eu mi-am dat demisia înainte cu două săptămâni să se întâmple la Federație sau astea. Și n-are nicio legătură cu clubul. Au încercat să găsească blatul, dar blatul nu a existat. Că, dacă exista blatul, trebuia să știe conducerea. Cu siguranță clubul n-are nicio legătură cu nimic și nici n-are ce să riște”, a povestit Bogdan Crăciun.

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Ceilalţi membri de la Metaloglobus care au fost sancţionaţi în acest scandal sunt portarul Cristian Nedelcovici şi antrenorul cu portarii, Mihai Toader. Pedepsele sunt cuprinse între opt luni şi doi ani de suspendare din activităţile fotbalistice, dar şi amendă între 100.000 şi 200.000 de lei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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