Preşedintele lui Metaloglobus, prima reacţie după sancţiunile record dictate de FRF în scandalul pariurilor: „Le-am reziliat contractele imediat!”. Exclusiv

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După scandalul pariurilor ilegale de la Metaloglobus, izbucnit în luna noiembrie a anului trecut, a venit nota de plată. Trei oameni de la echipă au primit suspendări între opt luni şi doi ani, respectiv amenzi între 100.000 şi 200.000 de lei.

Preşedintele lui Metaloglobus, reacţie după sancţiunile dictate de FRF în scandalul pariurilor

Marius Burcă, preşedintele celor de la Metaloglobus a oferit o reacţie pentru FANATIK după ce . Oficialul a spus că înţelegerile celor trei membri din club au fost demult reziliate:

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„Maseurul a stat doar o lună la noi, iar celorlalţi doi le-am reziliat contractele imediat ce au fost chemați la comisii. Asta e tot ce pot spune pe această temă”, a spus Marius Burcă pentru FANATIK.

Bogdan Crăciun a recunoscut că a pariat pe meciurile lui Metaloglobus: „Clubul nu are nicio legătură cu mine ca maseur”

Maseurul este Bogdan Crăciun, cel care a vorbit pentru FANATIK după ce a fost audiat de Comisia de Integritate a FRF. că are cont pe plaformele de pariuri şi că a pariat pe meciurile propriei echipe, dar era sigur că nu va păţi nimic:

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„Eu normal că am cont (n.r. la pariuri). Eu nu sunt jucător. Eu nu jucam fotbal. Mă jucam pe ce voiam eu, și pe meciurile noastre. (n.r. Deci și pe meciurile lui Metaloglobus) Normal. Clubul Metaloglobus n-are nicio legătură cu mine ca maseur.

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Eu mi-am dat demisia înainte cu două săptămâni să se întâmple la Federație sau astea. Și n-are nicio legătură cu clubul. Au încercat să găsească blatul, dar blatul nu a existat. Că, dacă exista blatul, trebuia să știe conducerea. Cu siguranță clubul n-are nicio legătură cu nimic și nici n-are ce să riște”, a povestit Bogdan Crăciun.

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Ceilalţi membri de la Metaloglobus care au fost sancţionaţi în acest scandal sunt portarul Cristian Nedelcovici şi antrenorul cu portarii, Mihai Toader. Pedepsele sunt cuprinse între opt luni şi doi ani de suspendare din activităţile fotbalistice, dar şi amendă între 100.000 şi 200.000 de lei.