Președintele lui Poli Iași, mesaj de pace înaintea duelului cu Dinamo: „Sper să promovăm braț la braț”. Ce spune despre situația clubului din Ștefan cel Mare

Cornel Șfaițer, președintele Consiliului Director de la Poli Iași, dar și , a vorbit despre duelul direct dintre cele două cluburi care va avea loc sâmbătă, 26 noiembrie, ora 16:00. Oficialul moldovenilor speră ca cele două echipe să revină împreună în primul eșalon al fotbalului românesc.

Președintele lui Poli Iași vrea ca Dinamo să promoveze în prima ligă: „Eu nu sunt ipocrit, nu mă ascund”

Cornel Șfaițer a recunoscut că încă din copilărie a fost unul dintre cei mai mari simpatizanți ai lui Dinamo, însă a venit vremea să vorbească despre clubul din Ștefan cel Mare din postura de adversar.

Șeful clubului moldovean vrea ca Poli Iași să obțină cele trei puncte în duelul cu „alb-roșii”, însă, ulterior, își dorește ca formația pregătită de Ovidiu Burcă să se claseze pe un loc de play-off și să se lupte pentru promovarea în primul eșalon.

„Eu nu sunt ipocrit, nu mă ascund. De mic copil am simpatizat cu Dinamo, am mers la meciuri, m-am bucurat la victoriile lor răsunătoare, am suferit enorm la eșecuri. Totuși, sâmbătă nu am cum să țin decât cu Politehnica.

Așa cum am bătut Dinamo când eram conducător la Botoșani sau Sepsi, așa îmi doresc să bat și cu Poli”, a declarat Corneț Șfaițer, pentru .

Cornel Șfaițer, șocat de situația de la Dinamo: „Nici în visele cele mai negre nu credeam că echipa va ajunge vreodată în Liga 2”

Cornel Șfaițer a comentat situația în care a ajuns clubul din Ștefan cel Mare și s-a arătat șocat de retrogradarea istorică a „câinilor roșii”. Totuși, președintelui Consiliului Director de la Poli Iași.

„Nici în visele cele mai negre nu credeam că echipa care a dat ora exactă în fotbalul românesc, a eliminat pe Inter sau Hamburg și a jucat semifinale de cupe europene va ajunge vreodată în Liga 2.

Acum sunt însă în revenire din punct de vedere sportiv, au un antrenor ambițios, suporteri incredibili, care au menținut clubul în viață, sunt greu de învins.

Tocmai de aceea, le-am cerut băieților de la Iași, unde apare o nouă echipă frumoasă, să trateze cu maximă atenție partida, pentru a nu avea surprize neplăcute”, a mai spusi Cornel Șfaițer.

Cornel Șfaițer, la un pas să o preia pe Dinamo: „Au fost discuții”

De asemenea, șeful clubului moldovean a recunoscut că au existat pentru a o prelua pe Dinamo, însă negocierile au picat.

„Au fost discuții cu domnul Negoiță în două perioade diferite, apoi cu DDB. Ce pot să spun, nu a fost să fie… La Iași e un proiect frumos, sunt și mai aproape de Botoșani, unde locuiesc, pot lucra mai eficient”, a încheiat Cornel Șfaițer.

Duelul dintre Poli Iași și Dinamo București are loc în etapa a 15-a din Liga 2 Casa Pariurilor și se va desfășura, sâmbătă, 26 noiembrie, ora 16:00. Formația pregătită de Leo Grozavu se află pe locul 4 în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo se situează pe locul 8 cu 21 de punte la 4 puncte de ultimul loc de play-off.