Președintele lui U Cluj a tras linie după remiza din Armenia în Conference League: „Să fim atenți la retur!”

, dar șefii ardelenilor sunt încrezători că echipa lui Sabău poate obține calificarea. Manșa secundă din turul 2 preliminar e programată joi, 31 iulie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

Președintele lui U Cluj, concluzii după 0-0 cu Ararat-Armenia în Conference League

„Luat per ansamblu e un rezultat ok. Condiții dificile de joc, vânt puternic, altitudine. Echipa nu avea experiență la nivelul ăsta. Din punct de vedere al jocului se putea putin mai mult, dar, per ansamblu, putem fi mulțumiți pentru că avem în continuare șanse destul de bune de calificare.

Cred că prima repriză a fost mai bună, în a doua au fost ceva probleme. După minutul 60 lucrurile n-au fost foarte ok. Cred că și-a spus cuvântul perspectiva participării într-o cupă europeană, prezența în număr foarte mare a suporterilor, poate i-a încărcat pe unii jucători. Unii poate au fost mai emotivi, dar, per ansamblu, trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor. Ne întoarcem cu o șansă bună de calificare”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim conștienți de nivelul la care suntem”

Oficialul „șepcilor roșii” a comentat și discursul lui Ioan Ovidiu Sabău, care s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale, după

„Cred că și el și jucătorii și-ar fi dorit să avem un rezultat mai bun sau un joc mai bun în primul rând. Acum trebuie să fim conștienți de nivelul la care suntem. Sezonul trecut ne-am depășit condiția. Suntem singura echipă care a pornit de la zero, dintre cele cu tradiție, care au pornit din Liga 4 și au ajuns într-o cupă europeană.

ADVERTISEMENT

Nu avem un finanțator în spate care să ne permită să facem achiziții la începutul unui sezon și, prin perspectiva rezultatelor din sezonul trecut de SuperLiga, trebuie să învățăm să gestionăm așteptările pentru că nu ne permitem să creștem nivelul în fiecare din din punct de vedere al jucătorilor și salarial. Trebuie să învățăm să gestionăm această presiune pozitivă și a suporterilor și din club de a crește cât mai mult nivelul. Vom încerca să o facem, dar fără să periclităm stabilitatea clubului”, a adăugat președintele ardelenilor.

ADVERTISEMENT

„Va fi un plus pentru noi”

În Armenia, U Cluj a fost susținută de aproximativ 400 de fani veniți din România. „Șepcile roșii” speră să aibă o susținere pe măsură și la Sibiu, acolo unde se va disputa returul cu Ararat.

ADVERTISEMENT

„Ne așteptăm la un număr mare de suporteri la Sibiu. Cred că va fi un plus pentru noi și sperăm să gestionăm aceste lucruri și sperăm să ne calificăm. Sunt încrezător, dar trebuie să fim foarte atenți. Va fi un meci dificil, va trebui să luăm lucrurile mai puțin bune făcute aseară și speră să le îmbunătățim până joi”, a conchis Constantea.