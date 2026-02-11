Președintele lui U Cluj, acuze șocante la adresa rivalei CFR Cluj: „Noi știm ce s-a întâmplat! Îi aduc aminte un singur nume!”

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, derby-urile dintre U Cluj și CFR Cluj au început să fie cel puțin la fel de încinse ca cele dintre echipele din București. Revenit la „feroviari”, Iuliu Mureșan a lansat atacuri dure la adresa adversarilor din oraș cu privire la trecut, iar Radu Constantea nu a întârziat să vină cu un răspuns la fel de acid.

Radu Constantea, atac acid la adresa lui CFR Cluj după declarațiile lui Iuliu Mureșan

După săgețile lansate de președintele lui CFR Cluj, Radu Constantea a dezvăluit că a fost extrem de dezamăgit de faptul că președintele rivalilor încearcă să readucă la viață rivalitatea acerbă dintre cele două formații ale orașului, însă într-un sens negativ.

Președintele lui U Cluj a recunoscut că doar din cauza declarațiilor făcute de Iuliu Mureșan. Constantea a atacat, la rândul său, CFR Cluj și a reamintit de episodul Fabio Bilica, fostul fundaș al Universității care a recunoscut că a fost contactat de „feroviari” pentru a juca la o intensitate mai redusă decât de obicei în meciul pe care CFR l-a jucat cu titlul pe masă contra „șepcilor roșii”, în sezonul 2007/2008:

„Astăzi am avut un sentiment de decepție totală după intervenția lui Iliu Mureșan de ieri. Au fost vreo șase minute în care a prezentat o situație care credeam că s-a îngropat de mult, de prin 2016-2017. O perioadă mai puțin benefică pentru oraș, dar și pentru rivalitatea dintre U Cluj și CFR Cluj.

Din păcate, domnul Mureșan a ținut să ne facă frustrați, să ne reamintească câte titluri au câștigat ei și că noi suntem doar cu acea cupă din 1965. Îi transmit că noi suntem bucuroși cu acea cupă din 1965 și mergem pe drumul nostru. M-a dezamăgit și nici nu m-am putut bucura astăzi de acest meci.

Noi, cei din Cluj, știm foarte multe lucruri care s-au întâmplat între 2004 și 2014. Domnul Mureșan a prezentat toate aceste lucruri din nou, pe când eu nu am amintit de acea perioadă în zece ani de când sunt președinte. N-aș vrea să intru în detalii, dar el a reamintit de titlurile câștigate pe stadionul nostru. Aș aminti un singur nume, jucătorul nostru Bilica, în rest aș închide acest subiect. Apropo de anecdota pe care a făcut-o el cu prietenul maghiar. Și eu aveam unul și-mi zicea «Fură la noi?» și eu îi răspundeam «Fură!»”, a declarat Radu Constantea, conform

Ce a declarat Iuliu Mureșan după CFR – Rapid 1-1 despre rivalii de la U Cluj

Iuliu Mureșan a avut o serie de Spre finalul intervenției, el și-a dedicat discursul trimiterii de atacuri către rivalii din oraș:

„Este o mare rivalitate între noi. Să nu uităm că noi am luat două titluri pe terenul lui U Cluj, ambele cu scandal. Se adună așa niște frustrări. U Cluj pare că este frustrată pentru că nu a câștigat decât o Cupă a României în 1965, altceva nu a mai câștigat. Noi am luat două titluri la ei pe teren. La un titlu am venit cu duba de jandarmi pe teren, ne-au băgat jandarmii pe teren ca să ne protejeze, pentru că eram atacați de spectatori.

Noi nu avem de ce să fim invidioși pe ei. Pentru Cupa aia din 1965? Nu sunt deloc invidios pe ea. Ei poate că sunt invidioși pe trofeele noastre. Lor Primăria Cluj le dă milioane, iar nouă nu ne dă nimic. Aveam un prieten maghiar care îmi zicea mereu «Prezidente, le batem?» și eu îi răspundeam «Le batem!»”, a spus Iuliu Mureșan, printre multe altele, în intervenția sa pentru sursa citată.

Cine este, de fapt, Fabio Bilica și ce legătură are cu titlul lui CFR Cluj din sezonul 2007/2008

Fabio Bilica este un fundaș brazilian care în perioada 2007/2008 evolua pentru U Cluj. În ultimul meci din campionat, în care „feroviarii” au ieșit campioni, Ovidiu Hațegan a dictat un penalty prin care CFR Cluj a câștigat meciul și inclusiv trofeul. Lovitura de pedeapsă a fost provocată chiar de Bilica.

La câțiva ani de la acel meci, Fabio Bilica a recunoscut pentru presa din România că a fost contactat cu trei zile înaintea acelei partide de niște jucători de la CFR Cluj, al căror nume nu a vrut să-l divulge, care i-au propus să joace la o intensitate mai redusă, la mijloc fiind vorba de o sumă destul de mare. Deși brazilianul a spus că nu a acceptat oferta rivalilor, controversa a rămas și mulți dintre fanii lui U Cluj suspectează că acel meci ar fi fost vândut.