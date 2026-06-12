Președintele lui U Cluj, prima reacție după golul lui Jovo Lukic la CM 2026: „Datorită lui a auzit multă lume de noi”. Cum a ajuns atacantul la „șepcile roșii”

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Radu Constantea (42 de ani) a oferit o primă reacție după ce Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a marcat în meciul Canada – Bosnia 1-1, din Grupa B de la Campionatul Mondial. În mod așteptat în acest context, președintele „șepcilor roșii” s-a arătat încântat de acest moment foarte important pentru fotbalist, dar și pentru gruparea ardeleană deopotrivă.

Ce a spus Radu Constantea, președintele lui U Cluj, după golul marcat de Jovo Lukic la Campionatul Mondial

De altfel, Constantea chiar a dorit să scoată în evidență la un moment dat faptul că, în viziunea sa, reprezintă într-o anumită măsură chiar și un „boost” de imagine la nivel internațional pentru clubul din Cluj-Napoca. „Ne bucurăm foarte mult pentru Jovo, cred că a meritat acest efort la Cupa Mondială. Foarte important pentru el că a reușit să și marcheze, pentru că a avut un sezon foarte bun și cred că este o realizare, în primul rând, pentru el. Sigur, și noi ca și club ne bucurăm pentru că se reprezintă acolo prin Jovo și cred că și pentru suporteri e important că avem un marcator la Campionatul Mondial.

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Este o mare realizare pentru Jovo, mă bucur foarte mult pentru el și cred că și datorită lui astăzi multă lume a auzit de Universitatea Cluj și pentru asta îi mulțumim și suntem mândri să-l avem acolo”, a spus Radu Constantea la

Cum a ajuns Jovo Lukic o opțiune pentru U Cluj și detalii despre viitorul său

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele „șepcilor roșii” a explicat cum s-au derulat la acel moment discuțiile pentru aducerea atacantului bosniac la echipă. În plus, Radu Constantea a vorbit și despre pe numele lui :

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„Cand l-am luat căutam un jucător care să aibă cumva un profil similar cu Blănuță, pentru că ne era clar că nu aveam, să zic, resursele financiare pentru a-l cumpăra pe Blănuță și el a făcut și un sezon foarte bun pentru noi și atunci căutam, să zic, jucători pe același profil și, sigur, în interiorul clubului au fost colegi de-ai mei care au fost extrem de încântați și am luat legătura, practic, impresarul lui a luat legătura cu noi și ne-am decis foarte repede și am făcut oferta și cred că în una sau două zile după ce am inițiat primele discuții cu impresarul lui, este fost jucător, chiar și în liga a III-a, am și semnat contractul și am luat această decizie.

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Am decis să prelungim acum două luni, am prelungit contractul, el mai avea contract cu noi încă un sezon și am prelungit pentru încă două sezoane. Practic de la începutul sezonului el mai are contract cu noi pentru trei sezoane. Deci unul plus două în acest moment. Da, deci trei sezoane începând din acest sezon, de la 1 iulie, și nu este nicio clauză. Sigur, la ora actuală noi ca și buget nu suntem nevoiți sau nu suntem obligați să vindem un jucător. Au fost și înainte de acest meci, au fost multe discuții, întrebări din partea multor interesați sau a multor echipe. Nu avem o ofertă clară la ora actuală, dar cu siguranță vom primi și împreună cu jucătorul vom stabili care este opțiunea cea mai bună atât pentru el cât și pentru clubul nostru”.

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Ce ofertă foarte bună a refuzat U Cluj pentru Jovo Lukic în iarnă

Nu în ultimul rând, Radu Constantea a dezvăluit și că destul de recent a existat o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar pentru cedarea lui , : „Mai întâi, sigur, trebuie să se concentreze pentru următoarele două meciuri din grupă. E foarte important pentru el și pentru Bosnia și mai este timp pentru toate celelalte discuții. (n.r. Dacă simte că românii simpatizează într-o anumită măsură cu Bosnia la acel Mondial prin prisma prezenței lui Jovo Lukic în lot) Da, cel puțin am avut interacțiuni cu mulți oameni din Cluj și, într-adevăr, am simțit așa o simpatie din partea celor din Cluj pentru Bosnia.

Nu știu dacă văd și în celelalte orașe din țară, dar cel puțin în Cluj, cu siguranță. Și asta și datorită lui Jovo, pentru că e foarte apreciat și a avut o atitudine foarte profesionistă atât față de club și față de noi. Și cred că a fost o alegere foarte bună, atât pentru el, cât și pentru noi. Și a avut un sezon foarte bun, culminat cu această prezență a lui la Cupa Mondială și cu golul din această seară. În februarie am refuzat două milioane (n.r. de euro) pentru el, vom vedea de acum înainte ce va fi”.