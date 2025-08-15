Președintele Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump – Putin: “Sunt relativ pesimist”

Președintele Nicușor Dan nu este tocmai optimist în legătură cu summitul Trump – Putin. Cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre cei doi lideri mondiali, acesta a transmis un mesaj.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan înainte de summitul Trump – Putin

La ora 22:30, ora României, va avea loc , pe tema războiului din Ucraina. Întâlnirea are loc în Alaska. Toată planeta așteaptă să vadă dacă se vor face progrese în urma discuțiilor privind conflictul armat.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că . Nu este, însă, foarte optimist în privința încetării războiului. Șeful statului spune că Rusia nu a dat semnale că și-ar dori pacea prea curând.

“E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa şi cu cât eşti mai la Est cu atât este mai importantă. După cum ştiţi, a fost o discuţie a europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia a participat foarte promiţător, la discuţia de alaltăieri a Coaliţiei de Voinţă a participat şi vicepreşedintele Vance al Statelor Unite.

Deci, lucrul bun este că Europa e aliniată cu Statele Unite în demersul acesta. Ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea.

Şi de asta eu mi-aş dori foarte mult imediat ca după întâlnirea asta să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist”, a declarat președintele României la .

Totodată, Nicușor Dan consideră că trebuie continuate presiunile economice asupra Rusiei, dacă nu va avea loc o încetare a focului. “Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. E important să continuăm presiunea economică”, a mai spus el.

Președintele a mai spus, pentru sursa citată, că “nu ne putem aştepta, în mod pragmatic, ca Rusia să spună că se retrage din teritoriul ucrainean” în urma summitului de astăzi.

Președintele spune că Rusia “este agresivă cu Europa”

O încetare a focului, precum și garanții de securitate pentru teritoriul rămas, ar fi lucruri bune pentru toată lumea, după cum a mai adăugat Nicușor Dan. Acesta a mai spus că, “din fericire”, România nu este vecină cu Rusia.

Există, însă, “un război hibrid pe care îl vedem” atât în România, cât și în alte țări europene. În acest sens, președintele a oferit ca exemple alegerile parlamentare din Germania, din 2025. A avertizat și asupra alegerilor parlamentare care vor avea loc, în septembrie, în Republica Moldova.

“Noi, din fericire, nu suntem vecini cu Rusia, dar avem un război hibrid pe care îl vedem şi nu-l vede doar România. (…)

Deci e clar că Rusia este agresivă cu Europa, încearcă inclusiv să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate, iar faptul că Ucraina rezistă asta înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol. Şi asta e şi raţiunea pentru care România, împreună cu toate ţările europene, a ajutat Ucraina”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele este de părere că România nu este, în prezent, în pericol. “Din fericire, pentru că multe ţări au conştientizat şi că multe ţări au contribuit mai mult decât România, Ucraina rezistă, economia Rusiei este sub mare presiune, deci nu se pune problema de pericol iminent pentru România în momentul acesta.

Numai că, fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România”, a adăugat șeful statului.