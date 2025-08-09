News

Președintele Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova. La ce eveniment participă alături de Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Cei doi au participat la un eveniment
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 23:42
Presedintele Nicusor Dan vizita privata in Republica Moldova La ce eveniment participa alaturi de Maia Sandu
Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Sâmbătă, președintele Nicușor Dan a fost surprins la un eveniment alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Cei doi șefi de stat au participat la un festival, unde au făcut poze cu oamenii prezenți.

Vizită privată a președintelui Nicușor Dan în Moldova

Sâmbătă seara, șeful statului a fost surprins alături de Maia Sandu la “Festivalul Lupilor”. Evenimentul este organizat în Rezervația Naturală “Orheiul Vechi”, conform newsmaker.md.

Postul de televiziune ONE TV a publicat, pe Facebook, mai multe imagini de la festival, unde participanții la eveniment au așteptat la coadă pentru a face poze cu cei doi președinți. Cei doi șefi de stat au fost surprinși și când discutau cu organizatorul festivalului, Alex Calancea.

Vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil de Președinția României. De asemenea, Președinția Republicii Moldova nu a transmis niciun mesaj în acest sens.

“Două zile de muzică live, energie explozivă și momente memorabile sub cerul liber, într-un decor natural impresionant”, este descrierea festivalului la care este prezent Nicușor Dan.

În plus, potrivit sursei menționate, președintele Nicușor Dan a fost invitat să participe și la alte evenimente planificate în Republica Moldova. Unul are loc pe 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicușor Dan a mai fost anul acesta în Republica Moldova

Președintele României a fost în Republica Moldova și în iunie. Vizita a avut loc la puțin timp de când a fost învestit în funcția de președinte al României. A vizitat țara și în martie, în timpul campaniei electorale.

“Sunt aici să reconfirm sprijinul cuprinzător, sincer și constant al României pentru Republica Moldova, într-moment crucial al parcursului său european, al consolidării stabilității și rezilienței sale.

Mesajul meu pentru cetățenii este acesta – Republica Moldova este parte a familiei europene, iar România va fi mereu alături de voi”, a transmis președintele României pe 10 iunie.

