Președintele Oțelului face scandal după 0-4 cu U Cluj: „Suntem echipa lui FCSB? E o mizerie”

U Cluj a câștigat fără drept de apel, scor 4-0, în fața lui Oțelul. La scurt timp după fluierul final, Cristian Munteanu a comentat informațiile potrivit cărora gălățenii ar fi o echipă pro-FCSB.

Cristian Munteanu, prima reacție după înfrângerea cu U Cluj

FCSB avea nevoie ca Oțelul să obțină cel puțin o remiză cu U Cluj, pentru a avea în continuare șanse să îi scoată pe ardeleni din play-off. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, , Cristian Munteanu a ținut să demonteze teoriile pro-FCSB.

Președintele de la Oțelul susține că tot ce s-a scris reprezintă „o mizerie”, . Cristian Munteanu a recunoscut faptul că U Cluj a dominat total partida disputată în etapa a 29-a din SuperLiga.

„Înainte de meci s-a scris faptul că suntem echipa care jucăm pentru FCSB. Dacă mă întrebi pe mine, a fost o mizerie ce s-a scris. Aceasta este presa, aceștia sunt oamenii care m-au dezamăgit crunt.

Am fost depășiți, din păcate, din toate punctele de vedere. U Cluj a fost mai bună decât noi din orice punct de vedere, nu sunt alte comentarii. Băieții noștri sunt aceiași care au adunat 41 de puncte”, a declarat Cristian Munteanu, potrivit .

Ce obiectiv are Oțelul în play-out

În continuare, Cristian Munteanu a mărturisit că Oțelul se va lupta la primele locuri din play-out. Întrebat despre licența pentru cupele europene, președintele gălățenilor a transmis că se va vedea la acel moment care vor fi costurile, pentru că Oțelul nu este o echipă care să dispună de un buget nelimitat.

„Vreau să îi felicit pe băieți, mai avem un meci acasă și vrem să terminăm sezonul regular cu 44 de puncte. Suntem o echipă pe locul 15 ca și buget în liga întâi, doar peste Metaloglobus.

Locul 7 cu locul 8 va juca barajul, iar câștigătoarea va juca cu locul 3 sau 4 din play-off. Vom vedea ce costuri vor fi pentru depunerea pentru licența de cupele europene. Echipa are o întârziere la salarii de două săptămâni, suntem în grafic din punctul acesta de vedere. Suntem în grafic pentru licența de sezonul viitor.

Noi nu suntem o echipă care să își permită să aibă jucători pe banca de rezerve cu un salariu de 10.000 de euro. La U Cluj ieșeau titulari și intrau titulari. Noi nu ne permitem luxul acesta. Suntem o echipă cu un buget mic și ne batem cu monștrii din SuperLiga. Dacă nu am vinde jucători, nu ne-am permite să fim în prima ligă”, a conchis Cristian Munteanu.

După 29 de etape disputate, Oțelul se află pe locul 10, cu 41 de puncte acumulate. Gălățenii așteaptă vizita lui FC Hermannstadt în etapa următoare, iar obiectivul este unul singur, victoria.