Președintele Oțelului, mărturisire uluitoare după plecarea lui Dorinel Munteanu: ”Mi-a spus să mă duc la Muntele Athos”

Sătul de promisiunile neonorate, Dorinel Munteanu de la Oțelul în finalul anului trecut, iar președintele Cristi Munteanu a dezvăluit ce l-a rugat fetița sa facă pentru ca tehnicianul să rămână.

Președintele Oțelului a sperat că Dorinel Munteanu va rămâne la echipă

Oficialul grupării gălățene a mărturisit faptul că și-ar fi dorit ca Dorinel Munteanu să continue munca excelentă făcută în cei 3 ani și jumătate petrecuți pe banca Oțelului, dar este convins că lucrurile se vor îndrepta.

”Am crezut până în ultima clipă că va rămâne la Galați. Există o relație personală între noi. Am adus clubul din Liga 3 și am ajuns în SuperLiga, am jucat finala Cupei României, am jucat barajul pentru Conference League.

Dorinel a făcut performanță pentru club într-un timp foarte scurt. Fetița mea de 7 ani mi-a spus să mă duc la Muntele Athos să mă rog pentru ca Dorinel să rămână antrenorul echipei. Eu am sperat până în ultimul moment că va rămâne antrenorul echipei.

Dorinel era antrenorul nostru până în 2027. Cum să nu ți-l dorești pe antrenorul care a făcut cele mai mari performanțe în ultimii opt ani? El a încercat să tragă semnale de alarmă pentru a aduce companii care să susțină echipa.

Nu este o tragedie, noi am mai trecut prin astfel de momente și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece și de acest moment”, a declarat Cristi Munteanu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ovidiu Burcă, înlocuitorul lui Dorinel Munteanu

După ce a demisionat de la conducerea Oțelului, Dorinel Munteanu a explicat faptul că după ce unul dintre sponsori nu și-a respectat sarcinile contractuale.

”Mi-am dat demisia pentru că am fost mințit să le spun că vor veni salariile. Când un sponsor sau când un conducător al unui partener oficial te minte… atunci s-a produs ruptura. Nu suportam că jucătorii mei să fie duși cu zăhărelul sau mințiți că își vor primi banii. E important ca lumea să știe de ce mi-am dat demisia”, a spus antrenorul.

În prima zi a anului 2025, conducerea Oțelului a anunțat că . ”Sunt foarte fericit că mă întorc la Galați după 10 ani. Vreau să le mulțumesc suporterilor și în mod special lui Dorinel pentru că au reînviat povestea și spiritul unui oraș care arde pentru fotbal”, a afirmat noul tehnician.