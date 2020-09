Președintele PNL Caracal este internat în spital cu Covid-19. Politicianul s-a plimbat pe stradă zilele trecute și a vorbit cu oamenii

Liderul PNL Caracal a fost internat în spital după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2, cel mai probabil în campania electorală din județ.

Cristian Pavel, președintele Partidului Național Liberal – Organizația Caracal, a fost confirmat în 21 septembrie cu Covid-19 și este internat în spitalul suport-Covid-19.

Bărbatul a fost internat la Spitalul Municipal Caracal, unde este supus unor ample investigații, conform Adevărul.

Mai mult, potrivit sursei citate, starea bărbatului ar fi gravă, însă nu sunt informații oficiale în acest sens. Cristian Pavel se afla în ultima perioadă în campanie electorală unde, alături de zeci de alți colegi de partid, i-a susținut public pe candidații la Consiliul local Caracal și pe candidatul la funcția de primar al orașului Caracal, Cristian Conea.

Liviu Voiculescu, președintele PNL Olt, candidat al partidului pentru primăria Slatina, a explicat pentru Adevărul că nu poate fi considerat „contact direct” al lui Cristian Pavel.

„Am trecut 10 minute, dar nu sunt în contact direct eu cu el. Ce am trecut eu, 10 minute, în campanie, şi în aer liber şi cu mască. Într-adevăr, am văzut şi eu o fotografie când eram fără mască, dar atunci o dădusem jos. Am trecut doar 10 minute, pentru că am fost într-un periplu prin judeţ“, a declarat Voiculescu.

Conform Gazetanoua.ro, președintele PNL Caracal s-a plimbat prin oraș în urmă cu câteva zile alături de Liviu Voiculescu și Ion Voicu, candidat la șefia CJ Olt.

Politicienii nu au purtat mască de protecție pe durata „acțiunii” de campanie și, conform sursei citate, au încălcat o decizie luată de Comitetul pentru Situații de Urgență, care obligă portul măștii în acele zone din Caracal.

Alături de Cristian Pavel a participat și soția sa, dar și alți colegi din Partidul Național Liberal, care au discutat cu cetățenii și au încercat să-i convingă să facă alegerea corectă.

