Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Președintele Rapidului pune tunurile pe Musi pentru scandalul de arbitraj din derby: “Dacă îl atingi, sare ca în piscină!”

Dinamo a acuzat o greșeală de arbitraj a lui Istvan Kovacs la derby-ul cu Rapid. Însă, președintele Victor Angelescu s-a luat de Alex Musi, despre care a spus că simulează tot timpul.
Traian Terzian
15.03.2026 | 22:13
Presedintele Rapidului pune tunurile pe Musi pentru scandalul de arbitraj din derby Daca il atingi sare ca in piscina
EXCLUSIV FANATIK
Președintele Rapidului, discurs dur la adresa lui Musi.
ADVERTISEMENT

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele clubului Rapid a avut un discurs vehement la adresa lui Musi și a precizat faptul că Dinamo nu are motive întemeiate pentru a contesta victoria giuleștenilor.

Musi, criticat vehement de președintele Rapidului

În ciuda faptului că nu a negat faptul că există un contact între Andrei Borza și Alex Musi la golul doi marcat de rapidiști, Victor Angelescu este de părere că jucătorul dinamovist se aruncă pentru a obține lovitură liberă.

ADVERTISEMENT

”E contact, e clar că este contact, dar nu e un contact major. Musi se aruncă. Musi se aruncă oricum la orice fază, e cunoscut că dacă îl atingi puțin sare în piscină. În momentul în care face o preluare greșită și simte contactul că vine Borza din spate se aruncă.

Acum să zicem că Istvan Kovacs fluiera fault și nu mai continua faza și nu era gol, zicea lumea că e ok, un fault în atac banal, se continua jocul și un asemenea fault nu ar fi fost discutat. Până la urmă a fost decizia lui Istvan să lase jocul să curgă, dar oricum Dinamo nu avea cum să ne bată ieri.

ADVERTISEMENT
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Le înțeleg frustrarea că și noi am am simțit asta mai ales când ai o echipă pe care nu poți să o bați, dar se ascund în spatele acestui lucru. Dinamo a jucat mai slab ieri, nu au făcut un meci bun și au avut ghinion”, a declarat Angelescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de...
Digisport.ro
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
ADVERTISEMENT

Ce acuză Rapid după derby-ul cu Dinamo

Oficialul din Giulești a mărturisit că și el ar putea să se plângă de anumite decizii de arbitraj și a vorbit despre o posibilă eliminare a lui Danny Armstrong, plus un henț neacordat la faza în care Dinamo a înscris golul doi.

”N-aș vrea să intru în problemele de arbitraj, pentru că sunt măcar 2-3 faze în care și noi putem să contestăm. Armstrong trebuia să fie 100% eliminat. În primul rând că e roșu acolo (n.r. – la intrarea asupra lui Cătălin Vulturar), hai să zicem portocaliu pentru că îi dau credit lui Istvan, a simțit intensitatea. Ea arată de roșu, vine cu talpa pe tibie. Dacă nu îi aluneca pe apărătoare, probabil că îi rupea piciorul.

ADVERTISEMENT

În al doilea rând, oriunde în regulament, dacă dai gol și te duci la galerie și le arăți să tacă e galben. Nu ai voie să inciți spiritele într-un derby, să te duci la galeria adversă, să le arăți semne să tacă. Ar fi trebuit să ia galben de la penalty, din minutul 6.

Este henț la Matteo Duțu la golul doi. Preia mingea cu mâna la mijlocul terenului, se continuă faza, dau gol. Istvan Kovacs a spus că a fost un henț într-un fel involuntar, a folosit un cuvânt, și nu și-a creat neapărat un avantaj, dar a atins mingea cu mâna. Până la urmă am avut cea mai bună brigadă de arbitri”, a spus el.

Mesajul lui Angelescu pentru dinamoviști

În încheierea intervenției pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu le-a transmis rivalilor de la Dinamo să se uite la problemele interne pe care le au și consideră că nu se poate vorbi de viciere de rezultat la derby-ul din prima etapă a play-off-ului.

”Îi înțeleg, dar de obicei lucrurile astea se întâmplă când vrei să muți atenția de la problemele pe care le ai spre altundeva. Să se uite la ce probleme au ei de joc și de lot acolo.

Poate să fie frustrare legată și de arbitraj, dar Dinamo nu a făcut ieri un meci bun, a jucat sub noi. Când am câștigat pe contraatac am spus-o, dar aseară nu au vreun argument prin care să poată spune că e viciere de rezultat”, a afirmat Angelescu.

Istvan Kovacs, apărat de șefi Rapidului după derby-ul cu Dinamo

Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB:...
Fanatik
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu...
Fanatik
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei adversare au licenţa de Europa din play-out
Cristi Borcea nu înțelege decizia lui Kopic în Rapid – Dinamo 3-2: „De...
Fanatik
Cristi Borcea nu înțelege decizia lui Kopic în Rapid – Dinamo 3-2: „De ce nu îl bagi în derby? Cu Karamoko și Pușcaș era prăpăd”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul...
iamsport.ro
Scandal-monstru la Monaco: oamenii lui Nuredine Beinur l-au atacat pe Cristian Rizea. Prietenul lui Adrian Mutu, în custodia poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!