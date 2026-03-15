Președintele Rapidului pune tunurile pe Musi pentru scandalul de arbitraj din derby: “Dacă îl atingi, sare ca în piscină!”

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele clubului Rapid a avut un discurs vehement la adresa lui Musi și a precizat faptul că Dinamo nu are motive întemeiate pentru a contesta victoria giuleștenilor.

Musi, criticat vehement de președintele Rapidului

În ciuda faptului că nu a negat faptul că există un contact între Andrei Borza și Alex Musi la golul doi marcat de rapidiști, Victor Angelescu este de părere că jucătorul dinamovist se aruncă pentru a obține lovitură liberă.

”E contact, e clar că este contact, dar nu e un contact major. Musi se aruncă. Musi se aruncă oricum la orice fază, e cunoscut că dacă îl atingi puțin sare în piscină. În momentul în care face o preluare greșită și simte contactul că vine Borza din spate se aruncă.

Acum să zicem că Istvan Kovacs fluiera fault și nu mai continua faza și nu era gol, zicea lumea că e ok, un fault în atac banal, se continua jocul și un asemenea fault nu ar fi fost discutat. Până la urmă a fost decizia lui Istvan să lase jocul să curgă, dar oricum Dinamo nu avea cum să ne bată ieri.

Le înțeleg frustrarea că și noi am am simțit asta mai ales când ai o echipă pe care nu poți să o bați, dar se ascund în spatele acestui lucru. Dinamo a jucat mai slab ieri, nu au făcut un meci bun și au avut ghinion”, a declarat Angelescu, la .

Ce acuză Rapid după derby-ul cu Dinamo

Oficialul din Giulești a mărturisit că și el ar putea să se plângă de anumite decizii de arbitraj și a vorbit despre o posibilă eliminare a lui Danny Armstrong, plus un henț neacordat la faza în care Dinamo a înscris golul doi.

”N-aș vrea să intru în problemele de arbitraj, pentru că sunt măcar 2-3 faze în care și noi putem să contestăm. Armstrong trebuia să fie 100% eliminat. În primul rând că e roșu acolo (n.r. – la intrarea asupra lui Cătălin Vulturar), hai să zicem portocaliu pentru că îi dau credit lui Istvan, a simțit intensitatea. Ea arată de roșu, vine cu talpa pe tibie. Dacă nu îi aluneca pe apărătoare, probabil că îi rupea piciorul.

În al doilea rând, oriunde în regulament, dacă dai gol și te duci la galerie și le arăți să tacă e galben. Nu ai voie să inciți spiritele într-un derby, să te duci la galeria adversă, să le arăți semne să tacă. Ar fi trebuit să ia galben de la penalty, din minutul 6.

Este henț la Matteo Duțu la golul doi. Preia mingea cu mâna la mijlocul terenului, se continuă faza, dau gol. Istvan Kovacs a spus că a fost un henț într-un fel involuntar, a folosit un cuvânt, și nu și-a creat neapărat un avantaj, dar a atins mingea cu mâna. Până la urmă am avut cea mai bună brigadă de arbitri”, a spus el.

Mesajul lui Angelescu pentru dinamoviști

În încheierea intervenției pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu le-a transmis rivalilor de la Dinamo să se uite la problemele interne pe care le au și consideră că nu se poate vorbi de viciere de rezultat la .

”Îi înțeleg, dar de obicei lucrurile astea se întâmplă când vrei să muți atenția de la problemele pe care le ai spre altundeva. Să se uite la ce probleme au ei de joc și de lot acolo.

Poate să fie frustrare legată și de arbitraj, dar Dinamo nu a făcut ieri un meci bun, a jucat sub noi. Când am câștigat pe contraatac am spus-o, dar aseară nu au vreun argument prin care să poată spune că e viciere de rezultat”, a afirmat Angelescu.