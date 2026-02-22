Președintele Rapidului, reacție dură la adresa lui Dinamo după clipul care a stârnit scandalul: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile” 

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, nu i-a menajat deloc pe rivalii de la Dinamo după clipul cu multiple interpretări care a apărut pe contul de Facebook al trupei din Ștefan cel Mare. Ce spune oficialul din Giulești despre impactul pe care aceste imagini le-au avut asupra evoluției echipei lui Costel Gâlcă.

Cât de mult i-a motivat pe jucătorii de la Rapid imaginea postată de rivalii de la Dinamo înainte de derby: ”Poate a ajutat cu 5%”

Chiar și după derby-ul de pe Arena Națională de sâmbătă, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-1, continuă să curgă reacții pe seama unui alt episod tensionat înainte de acest meci. În ziua premergătoare meciului cu Rapid, cei de la Dinamo au publicat pe rețelele sociale un clip și un mesaj interpretate de o parte a publicului a fi cu conotații rasiste.

Intrat duminică video la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a fost întrebat . ”(n.r. Cât a contat discuția și tot ce s-a întâmplat înaintea meciului, apropo de mesajul pe care l-a transmis clubul Dinamo? A avut vreun efect asupra jucătorilor, asupra vestiarului?) Nu știu, că nu i-am întrebat exact ce efect a avut acel lucru, noi eram oricum foarte motivați.

Toată săptămâna am avut discuții, Costel (Gâlcă) cu jucătorii, noi, conducerea, ei între ei și cred că au gestionat foarte bine această săptămână. Țin să-i felicit, sunt mândru de cum au interpretat meciul și chiar sunt foarte fericit de toți jucătorii și cum au arătat în acest meci. Pentru că, în primul rând, am arătat ca o echipă. Ceea ce în ultimele meciuri nu s-a întâmplat, trebuie să spunem partea adevărată.

În acest meci, în schimb, am arătat ca o echipă adevărată și sunt mândru de toți jucătorii care au intrat pe teren. Nu știu dacă a ajutat sau nu, repet, noi eram oricum foarte motivați pentru acest meci. Acum poate 5% în plus a ajutat și acel lucru, dar, repet, cred că nu aveam nevoie de extra motivație într-un meci cu Dinamo”, a spus Angelescu.

Președintele Rapidului, săgeți către cei care au stat în spatele acelui clip: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile”

Vorbind strict despre poziția clubului Dinamo în acest context, Angelescu a spus că cel mai bine ar fi ca oficialii să se abțină de la a promova astfel de mesaje. ”Încă o dată, ar trebui să încercăm să ne abținem să facem anumite trimiteri, adică anumite lucruri care poată să fie interpretate într-un fel, mai ales când vorbim de site-uri oficiale, de pagini oficiale ale cluburilor. Știm foarte bine că există o problemă cu anumite scandări, cu anumite interpretări.

La Constanța s-a oprit și meciul. Și aici s-au auzit acele scandări. De obicei, când sunt asemenea lucruri, e bine să eviți să faci anumite trimiteri, ca să zic așa, care se pot interpreta. Cred că dacă s-ar fi gândit mai bine, nu ar fi făcut acest lucru. Nu vreau eu să comentez postările lor despre noi. Ne-a interesat meciul, am fost motivați, am câștigat, asta e cel mai important”, a spus oficialul Rapidului.

spune că ar fi cazul ca și astfel de manifestări să înceteze. ”Dacă vorbim de etnici de etnie romă, sunt în mare parte la fel în toate galeriile”, afirmă Angelescu. În concluzie, astfel de comportamente sunt ”prostești”, mai declară rapidistul.

”Cred că ar trebui să înceteze cu asemenea scandări. Plus că e cunoscut că dacă vorbim de etnici de etnie romă, sunt în mare parte la fel în toate galeriile. Adică mi se pare chiar aberant să strigi anumite lucruri când nu este absolut nicio diferență între fanii unei echipe că e Rapid că e Dinamo sau că e FCSB. Toți au fani și de etnie romă și de alte etnii. Să strigi anumite lucruri mi se pare chiar prostesc”, mai spune Angelescu.