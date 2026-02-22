Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Președintele Rapidului, reacție dură la adresa lui Dinamo după clipul care a stârnit scandalul: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile” 

Clipul controversat postat în online de Dinamo, în ziua premergătoarea meciului cu Rapid, continuă să provoace reacții. Președintele din Giulești critică mișcarea rivalei din Ștefan cel Mare.
Adrian Baciu
22.02.2026 | 20:10
Presedintele Rapidului reactie dura la adresa lui Dinamo dupa clipul care a starnit scandalul Prostesc Ar trebui sa ne abtinem Cei de etnie roma sunt in toate galeriile
EXCLUSIV FANATIK
Președintele Rapidului, săgeți către cei de la Dinamo care au stat în spatele acelui clip controversat. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, nu i-a menajat deloc pe rivalii de la Dinamo după clipul cu multiple interpretări care a apărut pe contul de Facebook al trupei din Ștefan cel Mare. Ce spune oficialul din Giulești despre impactul pe care aceste imagini le-au avut asupra evoluției echipei lui Costel Gâlcă.

Cât de mult i-a motivat pe jucătorii de la Rapid imaginea postată de rivalii de la Dinamo înainte de derby: ”Poate a ajutat cu 5%”

Chiar și după derby-ul de pe Arena Națională de sâmbătă, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-1, continuă să curgă reacții pe seama unui alt episod tensionat înainte de acest meci. În ziua premergătoare meciului cu Rapid, cei de la Dinamo au publicat pe rețelele sociale un clip și un mesaj interpretate de o parte a publicului a fi cu conotații rasiste.

ADVERTISEMENT

Intrat duminică video la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a fost întrebat dacă tot acest scandal a avut vreun efect asupra jucătorilor lui Costel Gâlcă. ”(n.r. Cât a contat discuția și tot ce s-a întâmplat înaintea meciului, apropo de mesajul pe care l-a transmis clubul Dinamo? A avut vreun efect asupra jucătorilor, asupra vestiarului?) Nu știu, că nu i-am întrebat exact ce efect a avut acel lucru, noi eram oricum foarte motivați.

Toată săptămâna am avut discuții, Costel (Gâlcă) cu jucătorii, noi, conducerea, ei între ei și cred că au gestionat foarte bine această săptămână. Țin să-i felicit, sunt mândru de cum au interpretat meciul și chiar sunt foarte fericit de toți jucătorii și cum au arătat în acest meci. Pentru că, în primul rând, am arătat ca o echipă. Ceea ce în ultimele meciuri nu s-a întâmplat, trebuie să spunem partea adevărată.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

În acest meci, în schimb, am arătat ca o echipă adevărată și sunt mândru de toți jucătorii care au intrat pe teren. Nu știu dacă a ajutat sau nu, repet, noi eram oricum foarte motivați pentru acest meci. Acum poate 5% în plus a ajutat și acel lucru, dar, repet, cred că nu aveam nevoie de extra motivație într-un meci cu Dinamo”, a spus Angelescu.

ADVERTISEMENT
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura carierei:...
Digisport.ro
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura carierei: "Am venit să câștig!"

Președintele Rapidului, săgeți către cei care au stat în spatele acelui clip: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile”

Vorbind strict despre poziția clubului Dinamo în acest context, Angelescu a spus că cel mai bine ar fi ca oficialii să se abțină de la a promova astfel de mesaje. ”Încă o dată, ar trebui să încercăm să ne abținem să facem anumite trimiteri, adică anumite lucruri care poată să fie interpretate într-un fel, mai ales când vorbim de site-uri oficiale, de pagini oficiale ale cluburilor. Știm foarte bine că există o problemă cu anumite scandări, cu anumite interpretări.

La Constanța s-a oprit și meciul. Și aici s-au auzit acele scandări. De obicei, când sunt asemenea lucruri, e bine să eviți să faci anumite trimiteri, ca să zic așa, care se pot interpreta. Cred că dacă s-ar fi gândit mai bine, nu ar fi făcut acest lucru. Nu vreau eu să comentez postările lor despre noi. Ne-a interesat meciul, am fost motivați, am câștigat, asta e cel mai important”, a spus oficialul Rapidului.

ADVERTISEMENT

În privința scandărilor care se aud din tribune, președintele echipei de pe locul 3 din SuperLiga spune că ar fi cazul ca și astfel de manifestări să înceteze. ”Dacă vorbim de etnici de etnie romă, sunt în mare parte la fel în toate galeriile”, afirmă Angelescu. În concluzie, astfel de comportamente sunt ”prostești”, mai declară rapidistul.

Cred că ar trebui să înceteze cu asemenea scandări. Plus că e cunoscut că dacă vorbim de etnici de etnie romă, sunt în mare parte la fel în toate galeriile. Adică mi se pare chiar aberant să strigi anumite lucruri când nu este absolut nicio diferență între fanii unei echipe că e Rapid că e Dinamo sau că e FCSB. Toți au fani și de etnie romă și de alte etnii. Să strigi anumite lucruri mi se pare chiar prostesc”, mai spune Angelescu.

Președintele Rapidului, reacție dură la adresa lui Dinamo după clipul care a stârnit scandalul: “Prostesc! Ar trebui să ne abținem! Cei de etnie romă sunt în toate galeriile”

Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal...
Fanatik
Tensiune în vestiarul Rapidului înaintea derby-ului cu Dinamo: “S-a simţit presiunea! Este normal să mai existe nemulţumiri”
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte...
Fanatik
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului...
Fanatik
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
ULUITOR! 5.000 de euro la înfrângere. Șeful echipei a intrat în vestiar pe...
iamsport.ro
ULUITOR! 5.000 de euro la înfrângere. Șeful echipei a intrat în vestiar pe cal: 'Am zis că ne împușcă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!