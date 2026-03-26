Președintele Recep Erdogan, protejat de armată la Turcia – România: „Nu puteți nici să îl vedeți!”

Turcia – România se dispută în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Meciul a stârnit un interes uriaș din partea ambelor state, stadionul Beșiktaș Arena urmând a fi umplut până la refuz. Recep Tayyip Erdogan, președintele statului turc, va fi prezent la acest duel, astfel că forțele de ordine au luat măsuri de securitate fără precedent.

Măsuri de securitate fără precedent în Turcia – România! Cum va fi protejat președintele Erdogan

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei din august 2014, nu va rata partida cu România din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Liderul statului va asista la meciul care ar putea duce echipa condusă de Vincenzo Montella mai aproape de turneul final din SUA, Canada și Mexic.

FANATIK este prezent la Beșiktaș Arena și a observat măsurile de siguranță luate de forțele de ordine. , iar jurnaliștii nu se vor putea apropia de liderul statului turc. Culoarul pe care va intra Erdogan va fi eliberat, astfel încât accesul să se desfășoare fără probleme.

Forțele de ordine, reacție pentru FANATIK despre sosirea lui Erdogan

FANATIK a stat de vorbă cu un agent de securitate din zona VIP a stadionului Beșiktaș Arena. Cel delegat cu protecția a mărturisit că acest tratament nu este unul obișnuit, anume ca jurnaliștii să nu aibă libertate totală, însă acesta este un caz special, președintele Turciei urmând să asiste la barajul cu România.

„Vă rog să intrați. Când vine președintele, nu veți putea nici să îl vedeți. De obicei, nu e așa, dar acum vine președintele. Vă rog să înțelegeți”, a spus un agent de securitate din zona VIP despre venirea lui Recep Tayyip Erdogan la barajul cu România pentru CM din 2026.

Care este echipa de start a României

. Selecționerul a decis să îl titularizeze pe Ionuț Radu în poartă, cu Rațiu și Bancu pe flancurile defensive, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Burcă și Drăgușin. La mijloc, în fața apărării, vor evolua Dragomir și R. Marin, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din Man, Hagi și Mihăilă, cei trei urmând să-l susțină pe Bîrligea în atac.

