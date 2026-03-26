Președintele Recep Erdogan, protejat de armată la Turcia – România: „Nu puteți nici să îl vedeți!”

Recep Tayyip Erdogan nu va rata barajul dintre Turcia și România. Forțele de ordine au luat măsuri fără precedent pentru ca integritatea președintelui să nu fie pusă în pericol.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 18:36
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Măsuri de securitate fără precedent în Turcia - România! Cum va fi protejat președintele Erdogan. Foto: Colaj Fanatik
Turcia – România se dispută în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Meciul a stârnit un interes uriaș din partea ambelor state, stadionul Beșiktaș Arena urmând a fi umplut până la refuz. Recep Tayyip Erdogan, președintele statului turc, va fi prezent la acest duel, astfel că forțele de ordine au luat măsuri de securitate fără precedent.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei din august 2014, nu va rata partida cu România din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Liderul statului va asista la meciul care ar putea duce echipa condusă de Vincenzo Montella mai aproape de turneul final din SUA, Canada și Mexic.

FANATIK este prezent la Beșiktaș Arena și a observat măsurile de siguranță luate de forțele de ordine. Președintele Turciei va sta într-o lojă specială, iar jurnaliștii nu se vor putea apropia de liderul statului turc. Culoarul pe care va intra Erdogan va fi eliberat, astfel încât accesul să se desfășoare fără probleme.

Culoarul pe care va intra Erdogan. Foto: FANATIK

Forțele de ordine, reacție pentru FANATIK despre sosirea lui Erdogan

FANATIK a stat de vorbă cu un agent de securitate din zona VIP a stadionului Beșiktaș Arena. Cel delegat cu protecția a mărturisit că acest tratament nu este unul obișnuit, anume ca jurnaliștii să nu aibă libertate totală, însă acesta este un caz special, președintele Turciei urmând să asiste la barajul cu România.

„Vă rog să intrați. Când vine președintele, nu veți putea nici să îl vedeți. De obicei, nu e așa, dar acum vine președintele. Vă rog să înțelegeți”, a spus un agent de securitate din zona VIP despre venirea lui Recep Tayyip Erdogan la barajul cu România pentru CM din 2026.

Care este echipa de start a României

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, încă din ora dimineții, planul lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia . Selecționerul a decis să îl titularizeze pe Ionuț Radu în poartă, cu Rațiu și Bancu pe flancurile defensive, iar cuplul de fundași centrali va fi format din Burcă și Drăgușin. La mijloc, în fața apărării, vor evolua Dragomir și R. Marin, în timp ce compartimentul ofensiv va fi alcătuit din Man, Hagi și Mihăilă, cei trei urmând să-l susțină pe Bîrligea în atac.

  • România: I. Radu – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – Dragomir, R. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
