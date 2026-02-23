Președintele rivalei ține pumnii FCSB-ului pentru play-off: ”Vreau să fie acolo, să jucăm șase derby-uri! Ne aduce mulți spectatori” 

ADVERTISEMENT

FCSB are șanse pur matematice pentru a se mai califica în play-off și a-și mai apăra astfel ultimul titlu cucerit în SuperLiga. Un președinte al unei rivale face un anunț surprinzător și afirmă că ține pumnii elevilor lui Elias Charalambous în ultimele etape.

De ce îi vrea Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, pe cei de la FCSB în play-off

CFR Cluj are 9 victorii consecutive în prima ligă și pare sigură de locul în top 6. Elevii lui Daniel Pancu mai au nevoie de 2 puncte în ultimele două etape pentru a fi siguri de prezența în partea superioară a clasamentului. Nu aceeași situație roz este la campioana en-titre. FCSB depinde de jocul rezultatelor pentru play-off.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, a surprins pe toată lumea și a spus că el s-ar bucura ca .

”FCSB nu depinde numai de ea. Eu m-aș bucura să fie și FCSB-ul pentru că altfel este un play-off cu cele mai bune echipe din campionat, cu primele chiar șase echipe, să fie Craiova, Rapid, Dinamo, noi, U Cluj și FCSB. Ordinea aleatorie am ales-o. Să zice după clasamentul actual într-un fel.

Deci asta ar fi cel mai frumos, să joci tot câte două partide cu fiecare din aceste echipe. Pentru noi ar fi șase derby-uri. Toate meciurile ar fi derby-uri și acasă și în deplasare. Așa e fotbalul frumos, să joci la cel mai înalt nivel, cu adversari de valoarea ta și să și câștigi”, a spus oficialul din Gruia.

Ce avantaje aduce FCSB pentru CFR Cluj: ”Înseamnă o rețetă financiară”

Iuliu Mureșan mai înseamnă și o rețetă financiară deloc de neglijat pentru clubul pe care îl conduce. Este un alt motiv solid pentru care ar vrea ca echipa lui Gigi Becali să ocupe o poziție în top 6.

”FCSB este o echipă care are cea mai bună audiență. Și la noi, FCSB-ul ne aduce mulți spectator. Deci e și o rețetă la meciurile de acasă foarte bună, la vânzarea de bilete. Deci eu chiar aș vrea să fie FCSB-ul și m-aș bucura pentru că e normal să fie așa.

Au jucători foarte buni, e o echipă care a avut cele mai meritorii și mai frumoase rezultate în Liga 1, deci ar fi păcat să nu fie. Dar sigur că e vorba de meritul sportiv, de rezultate. Eu le doresc să ajungă. Dacă nu, cine va fi.

Dar oricum va lipsi FCSB-ul, tuturor celorlalți din play-off le va lipsi și datorită audienței care o face peste tot și a numărului de spectatori din tribune. Oricine se bucură să joace cu FCSB-ul acasă pentru că e o rețetă foarte bună și face niște bani”, recunoaște Mureșan.