Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Motivul oficial transmis pentru FANATIK de Palatul Cotroceni

Oameni grei ai sportului, dar și politicieni de rang înalt au mers pe Arena Națională pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu, antrenorul legendar care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026. Printre cei care au mers cu o coroană cu flori s-au numărat fostul președinte al României, Traian Băsescu, dar și ministrul de interne Cătălin Predoiu, precum și premierul Ilie Bolojan. Marele absent al zilei este președintele Nicușor Dan. De ce a lipsit șeful statului?

Este oficial: Nicușor Dan NU merge să-și ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Ce a transmis Palatul Cotroceni pentru FANATIK

Nicușor Dan a preferat să nu se prezinte pe Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la antrenorul care a făcut cunoscut numele României în lume, iar în legătură cu această hotărâre nu există un motiv oficial. FANATIK a aflat că președintele nu intenționa să meargă pe stadion, însă a trimis, prin consiliera sa, Diana Pungă, o coroană de flori.

Angajații Administrației Prezidențiale ne-au precizat că a fost depusă coroana în jurul orei 12:00, alături de ale celorlalți oficiali. La întrebarea FANATIK cu privire la motivul care l-a împiedicat pe Nicușor Dan să se prezinte personal, în calitatea de președinte al țării, cei de la Administrația Prezidențială ne-au spus că se cunoaște foarte bine programul șefului statului, însă pentru ziua de azi nu este unul public.

„Știu care e programul președintelui, dar nu e public astăzi”

„Domnul președinte nu merge azi la Arena Națională. A trimis o coroană astăzi la ora 12:00 printr-un consilier de stat. Știu care e programul președintelui, dar nu e public astăzi. Tot ce e public e pe agenda publică”, este răspunsul oferit, pentru FANATIK, de Palatul Cotroceni.

Ahmetov a venit în România pentru Lucescu

Absența președintelui României este una destul de curioasă, având în vedere că la catafalc au ajuns personalități chiar din străinătate, printre care , cel cu care Mircea Lucescu a legat nu doar o relație specială în fotbal, când era antrenor la echipa Șahtior Donețk, ci și una de prietenie și fostul fotbalist Chygrynskyi de la FC Barcelona.

de la Mircea Lucescu nu și-au putut stăpâni lacrimile în fața sicriului, ”Il Luce” reușind să ducă față în față și marile rivale ale fotbalului românesc, Dinamo și FCSB, căci reprezentanții celor două echipe au mers pentru a-și lua adio de la tatăl lui Răzvan Lucescu.

Ar fi trebuit Nicușor Dan să meargă pe Arenă? Politologul Cristian Pîrvulescu explică de ce ar fi putut refuza președintele să se prezinte pe stadion

Ar fi trebuit să meargă Nicușor Dan pe Arena Națională? FANATIK l-a contactat pe politologul Cristian Pîrvulescu pentru a găsi o explicație pentru absența președintelui, iar acesta ne-a spus că nu era obligatoriu să facă asta. Una dintre explicații ar fi că Nicușor Dan nu și-ar dori să se folosească de moartea lui Lucescu pentru imagine. Din perspectiva lui Pîrvulescu, Nicușor Dan ar fi evitat să fie considerat populist prezentându-se acolo. Gestul de a nu merge pa Arenă poate părea unul extrem de controversat, mai ales că vine la câteva ore după valul de critici dure la adresa șefului statului din cauza numirilor făcute în justiție.

„Nu văd de ce ar fi trebuit să fie acolo, că s-au dus toți! Președintele nu trebuie să fie prezent la fiecare moment simbolic pentru ca acesta să fie legitim. În cazul unei personalități precum Mircea Lucescu, recunoașterea publică există deja. Rolul instituției prezidențiale este să rămână coerent și să evite instrumentalizarea politică a unor momente care aparțin societății. Nu e vorba de absență, ci refuzul populismului ceremonial”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.