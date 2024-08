Președintele Serbiei anunță construirea unui muzeu dedicat lui Novak Djokovic în Belgrad. „Vom avea grijă să arătăm ce a făcut pentru ţara noastră”

Novak Djokovic și-a îndeplinit visul de a câștiga toate trofeele importante, obținând ultima medalie care îi lipsea: aurul olimpic. Sârbul a triumfat în finala de la Jocurile Olimpice de la Paris, într-o partidă memorabilă, .

Novak Djokovic va avea un muzeu în Belgrad. Președintele Serbiei a făcut marele anunț

Pe lângă impresionantul său palmares de 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic a adus Serbiei și medalia de aur de la Jocurile Olimpice. La Paris, sârbul a reușit să câștige fără să piardă niciun set, înfruntând nume mari din tenisul mondial, inclusiv pe marele său rival, Rafa Nadal.

Ca semn de recunoștință pentru întreaga sa carieră, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat planurile de a construi un muzeu dedicat lui Novak Djokovic în Belgrad. Vučić a declarat că s-a inspirat din exemplul spaniolilor, care au deja un muzeu în onoarea lui Rafa Nadal.

„Tocmai am avut primele discuţii despre construcţia Muzeului Novak Djokovic, care va fi o atracţie pentru oraş. Vom avea grijă să arătăm ce a făcut Djokovic pentru ţara noastră, atrăgând în acelaşi timp turişti”, a anunțat Aleksandar Vučić, presedintele Serbiei.

Potrivit unor oficiali sârbi, muzeul dedicat lui Novak Djokovic ar putea fi finalizat în anul 2027. Fanii sârbi din întreaga lume vor avea ocazia să admire fragmente din istoria pe care Nole a scris-o în tenisul mondial.

Novak Djokovic: “În sfârșit am reușit. Am crezut că pot câștiga de la început”

După meciul de foc din marea finală de la Paris, . Djokovic a sărbătorit împreună cu familia și a plâns de fericire după ce și-a împlinit marele vis de a câștiga aurul olimpic. Sârbul a ținut să-l laude și pe adversarul său, Carlos Alcaraz.

“Am jucat aproape trei ore în doar două seturi. O bătălie și o luptă incredibile. Când ultima lovitură a trecut pe lângă el, acela a fost singurul moment în care am crezut că pot câștiga meciul cu adevărat. Adică am crezut că pot câștiga de la început, dar să câștig de fapt… altă poveste. (N.r. Alcaraz) continuă să revină, continuă să-mi ceară să joc cel mai bun tenis al meu. Cred că am început bine primul set. Am avut șanse, a avut și el șanse. A fost corect să terminăm ambele seturi în tie-break. Amândoi am avut șanse să facem break-ul, dar când a contat, amândoi am reușit câteva servicii și lovituri importante. Mi-am pus inima, sufletul, corpul, familia, totul în joc.

Să câștig aurul olimpic la 37 de ani, în sfârșit am reușit. Mai presus de toate, este țara mea. Mândria de a juca pentru Serbia. Aceasta este acum a cincea mea ediție a Jocurilor Olimpice. În trei din cele patru am jucat semifinale și, din anumite motive, nu am reușit niciodată să depășesc acel obstacol. Când am intrat pe teren pentru semifinala cu Musetti m-am gândit și mi-am spus ‘hai să trecem peste asta’.

De aceea, la începutul acestui meci nu am fost atât de emoționat, deoarece mi-am asigurat o medalie, dar bineînțeles că voiam aurul. A fost intens pe teren și am vrut să dau tot ce am mai bun. Cred că faptul că m-am calificat în finală m-a ajutat deja”, a declarat Novak Djokovic, imediat după finalul meciului din finala de la Paris.

Cele mai importante titluri câștigate de Novak Djokovic:

Australian Open : 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 Roland Garros : 2016, 2021, 2023

: 2016, 2021, 2023 Wimbledon : 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022

: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 US Open : 2011, 2015, 2018, 2023

: 2011, 2015, 2018, 2023 Jocurile Olimpic e: Paris 2024 (medalie de aur)

e: Paris 2024 (medalie de aur) Cupa Davis: 2010 (Echipa Serbiei)