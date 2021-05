Președintele SUA, Joe Biden, participă la Summitul B9, organizat de Klaus Iohannis. Anunțul oficial

Președintele SUA, Joe Biden, alături de secretarul american de Stat, Antony Blinken, participă luni la Summit-ul Formatului București (B9) organizat în capitala României de președintele Klaus Iohannis și președintele Poloniei, Andrzej Duda.

În cadrul reuniunii de azi vor mai participa reprezentanții Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei.

Evenimentul este organizat la inițiativa președintelui Iohannis și se va desfășura cu prezența la București a președintelui Republicii Polone. La discuții va participa și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Oficialii de la Casa Albă vor intra la Summit, prin videoconferință, la ora locală 10.30. Potrivit anunțului de pe site-ul administrației americane, participarea președintelui Biden va dura 30 de minute și nu este cu accesul presei. Joe Biden le va vorbi participanților la summitul B9 din sala Roosevelt.

Înaintea participării sale la Summitul NATO de luna viitoare, el va transmite dorința de cooperare mai strânsă cu aliații noștri din Europa Centrală și din regiunile Mării Baltice și Mării Negre cu privire la întreaga gamă de provocări globale”, se arată în programul anunțat de Casa Albă.

Anunțul participării liderului de la Washington la acest summit extrem de important a fost făcut și de președintele Klaus Iohannis, cel care a postat pe Twitter un mesaj prin care salută prezența președintelui Statelor Unite la discuții.

Glad to welcome @POTUS @JoeBiden🇺🇸 to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda🇵🇱 we’ll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 10, 2021