Președintele țării l-a jignit într-un mod grosolan pe selecționer după eliminarea prematură de la CM 2026: „Sunt complet uluit”

Selecționerul Coreei de Sud, Hong Myung-Bo (57 de ani), a devenit principala țintă a criticilor după ce echipa națională a părăsit CM 2026 încă din faza grupelor. Deciziile sale tehnico-tactice au fost serios puse sub semnul întrebării, iar printre cele mai vehemente atacuri la adresa sa se numără cel al președintelui țării, Lee Jae-Myung, care i-a adresat acestuia niște jigniri grosolane.
Coreea de Sud a început foarte bine turneul final din SUA, Canada și Mexic, reușind să câștige primul meci disputat în grupa A, 2-1 în fața primei reprezentative din Cehia. Ulterior însă, gruparea asiatică a pierdut ambele dueluri, 0-1 cu Mexic și Africa de Sud, încheiând astfel pe locul al 3-lea în clasament. Totuși, această clasare nu a fost suficientă pentru o calificare în fazele eliminatorii, iar cel care a plătit cel mai scump a fost selecționerul Hong Myung-bo, acesta devenind ținta unor critici extrem de dure, cea mai de impact fiind chiar a Președintelui țării.
Lee Jae-Myung, al 14-lea Președinte al Coreei de Sud, a aruncat întreaga vină asupra tehnicianului, pe care l-a numit „incompetent”. „Nu sunt doar surprins de acest deznodământ neașteptat, sunt complet uluit. Încă o dată, s-a dovedit că deciziile legate de personal sunt esențiale. Când o persoană incompetentă este aleasă să conducă, atunci rezultatul va fi clar unul pe măsură”, a fost replica șefului statului, citat de către cei de la L’Equipe.
Prima reprezentativă din Coreea de Sud era văzută drept principala adversară a Mexicului la câștigarea grupei A de la CM 2026, asta datorită jucătorilor importanți pe care selecționerul Hong Myung-Bo i-a avut la dispoziție la turneul final din SUA, Canada și Mexic.
Printre cei 26 de fotbaliști asiatici care au fost selecționați pentru Cupa Mondială din această vară s-au numărat nume importante, care au făcut performanță în fotbalul european în ultimii ani. Aici ne referim la căpitanul Heung-Min Son, fostul atacant de la Tottenham, Kim-Min Jae, actualul stoper de la Bayern Munchen, în trecut câștigător de Serie A cu Napoli, respectiv Kang-În Lee, mijlocașul celor de la Paris Saint-Germain, dublu câștigător de UEFA Champions League. Pe lângă aceștia, coreenii au mai avut la dispoztie niște fotbaliști cu experiențe bogate în Premier League (Hee-Chan Hwang), La Liga (Seung-Ho Paik) sau Bundesliga (Jae-Sung Lee).