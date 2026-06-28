Președintele țării l-a jignit într-un mod grosolan pe selecționer după eliminarea prematură de la CM 2026: „Sunt complet uluit”

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Selecționerul Coreei de Sud, Hong Myung-Bo (57 de ani), a devenit principala țintă a criticilor după ce echipa națională a părăsit încă din faza grupelor. Deciziile sale tehnico-tactice au fost serios puse sub semnul întrebării, iar printre cele mai vehemente atacuri la adresa sa se numără cel al președintelui țării, Lee Jae-Myung, care i-a adresat acestuia niște jigniri grosolane.

Președintele Coreei de Sud, atac fără precedent asupra selecționerului Hong Myung-Bo, după eliminarea de la CM 2026!

Coreea de Sud a început foarte bine turneul final din SUA, Canada și Mexic, reușind să câștige primul meci disputat în grupa A, 2-1 în fața primei reprezentative din Cehia. Ulterior însă, gruparea asiatică a pierdut ambele dueluri, 0-1 cu Mexic și Africa de Sud, încheiând astfel pe locul al 3-lea în clasament. Totuși, această clasare nu a fost suficientă pentru o calificare în fazele eliminatorii, iar cel care a plătit cel mai scump a fost selecționerul Hong Myung-bo, acesta devenind ținta unor critici extrem de dure, cea mai de impact fiind chiar a Președintelui țării.

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Lee Jae-Myung, al 14-lea Președinte al Coreei de Sud, a aruncat întreaga vină asupra tehnicianului, pe care l-a numit „incompetent”. „Nu sunt doar surprins de acest deznodământ neașteptat, sunt complet uluit. Încă o dată, s-a dovedit că deciziile legate de personal sunt esențiale. Când o persoană incompetentă este aleasă să conducă, atunci rezultatul va fi clar unul pe măsură”, a fost replica șefului statului, citat de către cei de la L’Equipe.

Coreea de Sud, una dintre marile dezamăgiri de la CM 2026!

Prima reprezentativă din Coreea de Sud era văzută drept principala adversară a Mexicului la câștigarea grupei A de la CM 2026, asta datorită jucătorilor importanți pe care selecționerul Hong Myung-Bo i-a avut la dispoziție la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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Printre cei 26 de fotbaliști asiatici care au fost selecționați pentru din această vară s-au numărat nume importante, care au făcut performanță în fotbalul european în ultimii ani. Aici ne referim la căpitanul Heung-Min Son, fostul atacant de la Tottenham, Kim-Min Jae, actualul stoper de la Bayern Munchen, în trecut câștigător de Serie A cu Napoli, respectiv Kang-În Lee, mijlocașul celor de la Paris Saint-Germain, dublu câștigător de UEFA Champions League. Pe lângă aceștia, coreenii au mai avut la dispoztie niște fotbaliști cu experiențe bogate în Premier League (Hee-Chan Hwang), La Liga (Seung-Ho Paik) sau Bundesliga (Jae-Sung Lee).