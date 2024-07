Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, merge în Germania după scandalul declanșat de gestul lui Merih Demiral

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a luat decizia de a face deplasarea în Germania pentru a susține naționala turcă de fotbal în meciul din sferturile de finală de la Campionatul European, împotriva Țărilor de Jos, dar și pe fundașul Merih Demiral, care a ieșit în evidență după ce a sărbătorit în mod atipic un gol în partida cu Austria.

Erdogan, ia măsuri după scandalul provocat de Merih Demiral

Merih Demiral, fotbalistul celor de la Al Ahli, a fost eroul Turciei în meciul cu Austria din optimi. El a înscris o dublă și și-a calificat echipa în sferturi, însă

Acesta a făcut salutul „lupilor gri”, care este specific organizației de extremă dreapta Ülkücü. Fundașul și-a motivat decizia de a sărbători în acest fel spunând: „modul în care am sărbătorit are de-a face cu identitatea mea turcească. Am văzut oameni pe stadion făcând acest gest”.

Germanii au luat foc după ce au văzut gestul făcut de Demiral. Ministrul de interne german, Nancy Faeser, a declarat că fotbalistul a greșit când a celebrat în această manieră. Ea a precizat: „simbolul extremiștilor de dreapta turci nu are ce căuta pe stadioanele noastre”.

Recep Tayyip Erdogan își arată susținerea față de conaționalul său. Președintele turc și-a anulat vizita oficială din Azerbaidjan pentru a se putea deplasa în Germania. Erdogan va fi în Berlin la meciul Turciei de sâmbătă seara, împotriva naționalei Țărilor de Jos.

UEFA a anunțat că va ancheta comportamentul lui Merih Demiral pentru „presupus comportament inadecvat”. Dacă va fi găsit vinovat, fostul fotbalist de la Juventus riscă o suspendare drastică. El ar putea rata meciul cu Olanda de sâmbătă, iar federația turcă ar putea fi amendată.

Probleme în tribunele din Germania

Pe tot parcursul turneului final din Germania, au existat probleme în tribune. La meciul Georgia – Turcia din faza grupelor, fanii celor două echipe s-au luat la bătaie. Suporterii austrieci au afișat mai multe mesaje extremiste, iar alții au cântat: „Germania pentru germani, străinii afară”.

La meciul din grupe Croația – Albania, „Ubi, ubi, ubi Srbina” („Ucideți, ucideți, ucideți sârbul!”). Oficialii de la Belgrad au amenințat cu retragerea din competiție, însă Serbia nu s-a calificat oricum în optimi.

Vineri și sâmbătă se vor juca sferturile de finală de la Campionatul European. Spania, Germania, Portugalia, Franța, Olanda, Turcia, Anglia și Elveția vor lupta pentru locurile în semifinală și e de sperat ca incidentele din tribune să dispară.