Preşedintele unei candidate la titlu, discurs surpriză: „După mulţi ani, a venit rândul Craiovei să câştige campionatul!”

Universitatea Craiova este lider în Superligă după 10 etape, cu 23 de puncte, iar formația antrenată de Mirel Rădoi este principala favorită la titlu în acest moment. Acest aspect a fost subliniat și de președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, care a scos în evidență însă și aspectul care a favorizat gruparea din Bănie în startul sezonului.

Președintele unei forțe din Superligă vede Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu

, în etapa a 10-a din Superligă și ocupă momentan locul 12, cu doar 8 puncte strânse și un singur succes obținut, cel din prima etapă contra Unirii Slobozia. În acest context, pare dificil ca „feroviarii” să reintre în lupta pentru titlu, iar președintele Cristi Balaj e de părere că Universitatea Craiova va deveni campioană.

Oficialul CFR-ului a subliniat însă și faptul că gruparea din Bănie a fost ferită de accidentări în acest start de sezon. „Sunt multe echipe surpriză în acest sezon, mă refer și la Botoșani. Craiova nu neapărat că e o surpriză, dar, într-un final, după ani de zile, oarecum pare că a venit rândul lor să câștige campionatul, pentru că stau foarte bine în clasament.

Au avut și norocul, șansa, de a nu avea jucători accidentați. Facem un exercițiu de imaginație, ce-ar fi însemnat ca noi să-i fi avut în teren pe Kamara, pe Louis Munteanu, pe Simao, pe Muhar, care ajunsese într-o formă foarte bună înainte de accidentare. Jucători importanți. Matei Ilie a fost și el accidentat. Sunt convins că am fi arătat mult mai bine dacă nu ar fi existat aceste probleme”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.

Cristi Balaj a analizat remiza dintre CFR Cluj și UTA

CFR Cluj a ajuns la trei remize consecutive în Superligă după ce Andrea Mandorlini a preluat rolul de antrenor principal. După 2-2 cu FCSB și 1-1 cu Metaloglobus, „feroviarii” au remizat pe teren propriu cu UTA, 1-1. Clujenii au fost conduși de gruparea „roș-albă”, după autogolul lui Marcos Coco, și au egalat mai apoi prin reușita lui Lorenzo Biliboc.

. „E puțin, aveam nevoie de o victorie! Din păcate, suferim la capitolul prospețime, asta chiar dacă nu mai jucăm în cupele europene. Nu jucăm ceea ce se pregătește la antrenament”, a declarat președintele CFR-ului.

