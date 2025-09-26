Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Preşedintele unei candidate la titlu, discurs surpriză: „După mulţi ani, a venit rândul Craiovei să câştige campionatul!”

Conducătorul unei grupări importante din Superligă e de părere că Universitatea Craiova va cuceri titlul în acest sezon.
Bogdan Mariș
26.09.2025 | 15:42
Presedintele unei candidate la titlu discurs surpriza Dupa multi ani a venit randul Craiovei sa castige campionatul
EXCLUSIV FANATIK
Președintele unui club important din Superligă e de părere că Universitatea Craiova va cuceri titlul în acest sezon. FOTO: Sport Pictures

Universitatea Craiova este lider în Superligă după 10 etape, cu 23 de puncte, iar formația antrenată de Mirel Rădoi este principala favorită la titlu în acest moment. Acest aspect a fost subliniat și de președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, care a scos în evidență însă și aspectul care a favorizat gruparea din Bănie în startul sezonului.

ADVERTISEMENT

Președintele unei forțe din Superligă vede Universitatea Craiova drept principala favorită la titlu

CFR Cluj a remizat cu UTA, scor 1-1, în etapa a 10-a din Superligă și ocupă momentan locul 12, cu doar 8 puncte strânse și un singur succes obținut, cel din prima etapă contra Unirii Slobozia. În acest context, pare dificil ca „feroviarii” să reintre în lupta pentru titlu, iar președintele Cristi Balaj e de părere că Universitatea Craiova va deveni campioană.

Oficialul CFR-ului a subliniat însă și faptul că gruparea din Bănie a fost ferită de accidentări în acest start de sezon. „Sunt multe echipe surpriză în acest sezon, mă refer și la Botoșani. Craiova nu neapărat că e o surpriză, dar, într-un final, după ani de zile, oarecum pare că a venit rândul lor să câștige campionatul, pentru că stau foarte bine în clasament.

ADVERTISEMENT

Au avut și norocul, șansa, de a nu avea jucători accidentați. Facem un exercițiu de imaginație, ce-ar fi însemnat ca noi să-i fi avut în teren pe Kamara, pe Louis Munteanu, pe Simao, pe Muhar, care ajunsese într-o formă foarte bună înainte de accidentare. Jucători importanți. Matei Ilie a fost și el accidentat. Sunt convins că am fi arătat mult mai bine dacă nu ar fi existat aceste probleme”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste.

Cristi Balaj a analizat remiza dintre CFR Cluj și UTA

CFR Cluj a ajuns la trei remize consecutive în Superligă după ce Andrea Mandorlini a preluat rolul de antrenor principal. După 2-2 cu FCSB și 1-1 cu Metaloglobus, „feroviarii” au remizat pe teren propriu cu UTA, 1-1. Clujenii au fost conduși de gruparea „roș-albă”, după autogolul lui Marcos Coco, și au egalat mai apoi prin reușita lui Lorenzo Biliboc.

ADVERTISEMENT
Taxă pe Transfăgărășan, din cauza aglomerației. Cum ar putea fi folosiți banii
Digi24.ro
Taxă pe Transfăgărășan, din cauza aglomerației. Cum ar putea fi folosiți banii

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre duelul contra arădenilor. „E puțin, aveam nevoie de o victorie! Din păcate, suferim la capitolul prospețime, asta chiar dacă nu mai jucăm în cupele europene. Nu jucăm ceea ce se pregătește la antrenament”, a declarat președintele CFR-ului.

ADVERTISEMENT
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat...
Digisport.ro
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”

DEZAMĂGIRE URIAȘĂ la CFR Cluj după un nou PAS GREȘIT. ANALIZĂ DURĂ a lui Cristi Balaj

“Din vulturi au ajuns pui!” Victoria FCSB cu Go Ahead Eagles, analizată în...
Fanatik
“Din vulturi au ajuns pui!” Victoria FCSB cu Go Ahead Eagles, analizată în direct: “Văd că posesia mică nu mai deranjează pe nimeni”
Kopic, la cuţite cu Andrei Nicolescu? Preşedintele lui Dinamo, reacție oficială
Fanatik
Kopic, la cuţite cu Andrei Nicolescu? Preşedintele lui Dinamo, reacție oficială
Probleme pentru Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Dinamo! Care e situaţia lui...
Fanatik
Probleme pentru Rădoi înainte de Universitatea Craiova – Dinamo! Care e situaţia lui Assad şi ce se întâmplă cu Baiaram. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mesaje scandaloase date de patronul Craiovei, Mihai Rotaru, jurnalistului Decebal Rădulescu, după emisiune
iamsport.ro
Mesaje scandaloase date de patronul Craiovei, Mihai Rotaru, jurnalistului Decebal Rădulescu, după emisiune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!