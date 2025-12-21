Preşedintele unei echipe de play-off ţine pumnii Rapidului în lupta pentru titlu: „Dacă nu pot lua campionatul cu echipa mea, m-aş bucura să o facă ei!”

ADVERTISEMENT

Rapid poate termina pe locul 1 anul 2025 și visează cu ochii deschiși la cel de-al 4-lea titlu de campioană. Până și Dani Coman, președintele lui FC Argeș, îi urează mult succes grupării din Giulești.

Dani Coman vrea Rapidul campioană

Fost jucător la Rapid în perioada 2005-2008, Dani Coman nu a reușit să ia campionatul cu Rapid. Fostul portar chiar dacă, echipa, FC Argeș, are șanse mari să fie în play-off.

„(n.r. – Poate fi 2026 anul Rapidului?) Dacă eu nu voi putea să iau campionatul cu FC Argeș, da, m-aș bucura ca Rapid să fie câștigătoare”, a declarat Dănuț Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

În sezonul acesta, Rapid și FC Argeș s-au întâlnit deja de trei ori. Giuleștenii au câștigat ambele meciuri de campionat, de fiecare dată cu scorul de 2-0.

De când nu a mai câștigat Rapid titlul de campioană

Deși este o echipă cu mare tradiție, în cei 102 ani de istorie, Pe ultimul l-a câștigat la finalul sezonului 2002-2003, când antrenor era Mircea Rednic.

Celelalte două campionate, care au ajuns în Giulești, au fost cucerite în sezoanele 1966-1967 și 1998-1998, cu Valentin Stănescu, respectiv Mircea Lucescu. Formația de sub Podul Grand mai are în palmares 13 Cupe ale României și 4 Supercupe ale României.