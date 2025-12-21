Sport

Preşedintele unei echipe de play-off ţine pumnii Rapidului în lupta pentru titlu: „Dacă nu pot lua campionatul cu echipa mea, m-aş bucura să o facă ei!”

Rapid are un fan în lupta la titlu chiar la una din echipele cu care, foarte probabil, se va duela în play-off. Președintele clubului respectiv ține pumnii strânși echipei lui Gâlcă
Cristian Măciucă, Marian Popovici
21.12.2025 | 17:32
EXCLUSIV FANATIK
Rapid poate termina pe locul 1 anul 2025 și visează cu ochii deschiși la cel de-al 4-lea titlu de campioană. Până și Dani Coman, președintele lui FC Argeș, îi urează mult succes grupării din Giulești.

Dani Coman vrea Rapidul campioană

Fost jucător la Rapid în perioada 2005-2008, Dani Coman nu a reușit să ia campionatul cu Rapid. Fostul portar le ține pumnii strânși alb-vișiniilor în acest sezon, chiar dacă, echipa, FC Argeș, are șanse mari să fie în play-off.

(n.r. – Poate fi 2026 anul Rapidului?) Dacă eu nu voi putea să iau campionatul cu FC Argeș, da, m-aș bucura ca Rapid să fie câștigătoare”, a declarat Dănuț Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.

În sezonul acesta, Rapid și FC Argeș s-au întâlnit deja de trei ori. Giuleștenii au câștigat ambele meciuri de campionat, de fiecare dată cu scorul de 2-0. Piteștenii și-au luat revanșa în Cupa României, acolo unde s-au impus cu 2-1.

De când nu a mai câștigat Rapid titlul de campioană

Deși este o echipă cu mare tradiție, în cei 102 ani de istorie, Rapid București are în palmares doar trei titluri de campioană. Pe ultimul l-a câștigat la finalul sezonului 2002-2003, când antrenor era Mircea Rednic.

Celelalte două campionate, care au ajuns în Giulești, au fost cucerite în sezoanele 1966-1967 și 1998-1998, cu Valentin Stănescu, respectiv Mircea Lucescu. Formația de sub Podul Grand mai are în palmares 13 Cupe ale României și 4 Supercupe ale României.

Dani Coman si SECRETELE REVELATIEI din Superliga: „Pun umarul la REDRESAREA clubului”

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
