Preşedintele unei echipe de play-off ţine pumnii Rapidului în lupta pentru titlu: „Dacă nu pot lua campionatul cu echipa mea, m-aş bucura să o facă ei!”

Rapid poate termina pe locul 1 anul 2025 și visează cu ochii deschiși la cel de-al 4-lea titlu de campioană. Până și Dani Coman, președintele lui FC Argeș, îi urează mult succes grupării din Giulești.
Fost jucător la Rapid în perioada 2005-2008, Dani Coman nu a reușit să ia campionatul cu Rapid. Fostul portar le ține pumnii strânși alb-vișiniilor în acest sezon, chiar dacă, echipa, FC Argeș, are șanse mari să fie în play-off.
„(n.r. – Poate fi 2026 anul Rapidului?) Dacă eu nu voi putea să iau campionatul cu FC Argeș, da, m-aș bucura ca Rapid să fie câștigătoare”, a declarat Dănuț Coman, în exclusivitate pentru FANATIK.
În sezonul acesta, Rapid și FC Argeș s-au întâlnit deja de trei ori. Giuleștenii au câștigat ambele meciuri de campionat, de fiecare dată cu scorul de 2-0. Piteștenii și-au luat revanșa în Cupa României, acolo unde s-au impus cu 2-1.
Deși este o echipă cu mare tradiție, în cei 102 ani de istorie, Rapid București are în palmares doar trei titluri de campioană. Pe ultimul l-a câștigat la finalul sezonului 2002-2003, când antrenor era Mircea Rednic.
Celelalte două campionate, care au ajuns în Giulești, au fost cucerite în sezoanele 1966-1967 și 1998-1998, cu Valentin Stănescu, respectiv Mircea Lucescu. Formația de sub Podul Grand mai are în palmares 13 Cupe ale României și 4 Supercupe ale României.