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Preşedintele Universităţii Craiova are coşmaruri cu echipele din Belarus! Prima reacţie după tragerea la sorţi: „Ne luăm revanșa!”. Video

Universitatea Craiova va întâlni formația bielorusă ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar un oficial al grupării din Bănie a oferit prima reacție.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
16.06.2026 | 17:52
Presedintele Universitatii Craiova are cosmaruri cu echipele din Belarus Prima reactie dupa tragerea la sorti Ne luam revansa Video
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Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu (70 de ani) a oferit prima reacție după ce campioana României și-a aflat adversara din primul tur al preliminariilor UEFA Champions League. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Universitatea Craiova își începe aventura europeană din sezonul 2026-2027 cu o „dublă” contra campioanei din Belarus, ML Vitebsk, în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu (70 de ani), a oferit prima reacție imediat după ce a aflat adversara pe care o va întâlni campioana României.

Sorin Cârțu, prima reacție după ce Universitatea Craiova a aflat pe cine va întâlni în Champions League

Sorin Cârțu era antrenorul echipei oltene la precedentul duel cu o formație din Belarus. Era vorba despre Dinamo Minsk, în primul tur al ediției 1995-1996 din Cupa UEFA (actuala Europa League). „Ultima dată când am picat cu o echipă din Belarus era Dinamo Minsk, eram eu antrenor. 0-0 acasă, 0-0 la ei, au scos-o de vreo două ori de pe linia porții. Am pierdut la penalty-uri. Arcanu a apărat un penalty și și-a băgat mingea în poartă, arbitrul nici nu știa ce să facă.

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El a respins mingea în față, dar avea un obicei după ce o prindea, de pe la antrenamente, o dădea în afara porții. Dar atunci a băgat-o în poartă. Să sperăm că acum ne luăm revanșa față de Belarus”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova. În acea „dublă”, gruparea din Belarus s-a impus cu 3-1 la loviturile de departajare, portarul Dorin Arcanu făcând o gafă incredibilă la prima execuție a adversarilor. Faza uluitoare poate fi urmărită AICI.

Când joacă Universitatea Craiova partidele din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Pe cine ar putea întâlni campioana României în turul 2

Prima manșă a „dublei” dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova se va disputa pe 7 sau 8 iulie, iar returul va avea loc pe 14 sau 15 iulie. Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar se va desfășura pe 17 iunie, iar gruparea din Bănie nu va mai beneficia de statutul de cap de serie, lista cu posibilii adversari fiind mai complicată.

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Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb sunt cei mai puternici adversari pe care echipa lui Filipe Coelho i-ar putea înfrunta în turul 2, iar pe listă se mai află formații precum Slovan Bratislava, Lech Poznan, Celje, Omonia Nicosia, Hapoel Be’er Sheva, dar și mai multe grupări care vor participa în turul 1. Partidele din al doilea tur se vor juca pe 21-22 și 28-29 iulie. Universitatea Craiova și-a întărit recent staff-ul, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK.

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Sorin Cârțu, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversara din UEFA Champions League

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