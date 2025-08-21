Președintele Universității Craiova, obosit psihic de meciurile “nebune” sub comanda lui Rădoi: “Mă trezesc mai greu! Am un somn zbuciumat”

Universitatea Craiova este lider în SuperLiga și s-a calificat în play-off-ul de Conference League, însă jocurile pe muchie de cuțit ale formației lui Mirel Rădoi îi dau o stare de oboseală psihică președintelui de onoare.

Oboseală psihică pentru președintele Universității Craiova

Intrat în direct la cea mai nouă ediție a , Sorin Cârțu a mărturisit că are un somn extrem de zbuciumat din cauza întâlnirilor echipei care îi dau multe palpitații.

”Mă trezesc mai greu dimineața. Dacă pe mine m-au obosit psihic ultimele două meciuri, îți dai seama ce înseamnă jucătorii, antrenorii. Bine, antrenorii sunt tineri, am trecut prin tensiuni de modul ăsta. Vorba aceea, te culci în pat, te scoli pe jos. Îți dai seama ce somn zbuciumat. Dar sunt tineri, îi ajută organismul să se refacă repede și psihic, și fizic.

Am controlat meciul de la Miercurea Ciuc, în special în repriza a doua. Odată cu introducerea băieților (n.r. – titularilor) se vedea și golul doi care a venit normal, pe un joc dominat de noi, pusesem stăpânire pe meci.

În prima repriză a fost ceva mai echilibrat și cu emoții. A mai fost o ocazie a lor când a scos Silviu Lung acolo la bară, a mai fost un cap care a trecut agonizant pe lângă bară. Acelea au fost și pe urmă și-a intrat în mână și și-a făcut datoria Nsimba cu cele două goluri”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii, supranume de medicament

Președintele de onoare al oltenilor a făcut și o pe care le-a avut Universitatea Craiova în acest start de sezon și a precizat că ar fi indicat ca ”alb-albaștrii” să facă reclamă la un medicament.

”La turci (n.r. – turul cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League) îmi doresc un rezultat de care să putem să ne agățăm și sperăm la calificare. Că batem, că facem meci egal, că pierdem la un scor mai strâns, vreau ceva ca la retur să fie de modul cum a fost la Trnava. N-ar conta tensiunea, ci să ne calificăm.

Chiar dacă apoi iar ne-ar acuza lumea, ne-a pune un supranume din asta de Aspacardin. Ne-ar numi Aspacardin Universitatea Craiova. Toată lumea se uită la partidele noastre cu medicamentele lângă ei”, a spus Sorin Cârțu, tot la FANATIK SUPERLIGA.

