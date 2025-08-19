Preşedintele Universităţii Craiova, replică pentru Gigi Becali după interesul pentru Baiaram: “A mai scăzut din preţ!” Pleacă atacantul în această vară?!

Universitatea Craiova are un început foarte bun de sezon, oltenii fiind în play-off-ul de calificare UEFA Conference League, iar în SuperLiga ocupă prima poziție. Unul dintre motivele formei excelente este Ștefan Baiaram, numărul 10 al echipei impresionând în această stagiunea și astfel atrăgându-i atenția și lui Gigi Becali. Ce spune Sorin Cârțu despre o posibilă plecare a atacantului.

Sorin Cârţu, replică pentru Gigi Becali după interesul pentru Baiaram: “A mai scăzut din preţ!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a abordat replica lui , și a transmis că . Președintele oltenilor s-a arătat încântat de prestațiile atacantului din acest sezon și nu ar fi mirat de o posibilă mutare până în data de 5 septembrie, când mercato din SuperLiga se va închide. Cât despre adevărata cotă a lui Bararam, oficialul clubului susține că doar Mihai Rotaru, la negocieri, o poate decide.

Moderatorul Cristi Coste a abordat subiectul: „Remarca și Gigi Becali momentul bun prin care trece Baiaram. Spunea ieri aici, la FANATIK SUPERLIGA, că e un jucător foarte interesant. 5-6 milioane de euro a spus că face”.

Sorin Cârțu a glumit și i-a oferit replica patronului de la FCSB: „Da, dar ne-a scăzut din preț! Glumesc, evident. Întotdeauna știi cât valorează un jucător atunci când îl vinzi cu un preț, așa e și la casă, și la mașină. Nu e prețul niciodată cât vrei tu, pentru că ești subiectiv și vrei mai mult.

Nu comentez declarațiile lui Gigi Becali, dar cert e că e normal să-l remarce și Gigi, așa cum îl remarcă și alții. Baiaram este într-un moment bun și e foarte important cum e starea lui. Dacă ar reuși să facă niște analize foarte pertinente peste tot, asta referitor la cele două Campionate Europene pierdute, el poate să progreseze mai mult. Poate chiar să se realizeze o plecare, asta dacă o are și el în gând. Poate chiar până pe 5 septembrie, că acum mai sunt câteva meciuri.

„Sunt convins că Baiaram este în studiul unor echipe pentru un transfer”

E important ca în primul rând să se gândească la interesul echipei. Prin aportul lui pentru interesul echipei se poate gândi la un transfer, nu vreau un iz de egoism sau gândire egoistă în ceea ce face pe teren. Trebuie să fie tot în spiritul echipei și apoi mai mult ca sigur vor veni și reușitele lui.

(n.r. – Poate pleca Baiaram în perioada asta de mercato?) Poate, nu știu! Orice e posibil, doar că în momentul acesta noi nu ne gândim la așa ceva. Ne bucurăm de prestațiile lui, pentru că acestea au ajutat echipa. Golurile, execuțiile și calitatea lui au ajutat echipa. Dacă s-ar întâmpla ceva sau nu (un transfer), atunci mergem mai departe.

Sunt convins că el este în studiul unor echipe pentru un eventual transfer. Îl iau în calcul echipele care știu că trebuie să achite milioane. Sume de 2-3 milioane sunt sigur că au mai fost, ori discuții ușoare neconcretizate despre el. Nu știu care e prețul, negocierile sunt purtate întotdeauna de domnul Rotaru, iar ele sunt purtate mereu destul de bine. Degeaba spun eu că ar fi mulțumit cu o sumă sau alta, dar asta depinde de el”, a declarat Sorin Cârțu.