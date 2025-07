Preşedintele unui club din SuperLiga, bătut crunt cu ranga: „S-a umplut scara blocului de sânge!” Cazul n-a fost închis de două decenii

Zoltan Szondi este preşedintele celor de la Csikszereda, echipă promovată, în premieră, în SuperLiga. Oficialul ciucanilor a ieşit în prim plan după , de la meciul cu Dinamo, încheiat 2-2, având un schimb dur de replici cu oficialii dinamovişti.

Preşedintele unui club din SuperLiga, bătut crunt cu ranga

În urmă cu mai bine de două decenii, Zoltan Szondi a trecut prin clipe de coşmar. Fost ziarist de investigaţii la publicaţia locală Harghita Nepe, Szondi a fost bătut cu bestialitate în anul 2003.

La vremea respectivă, Szondi a spus că atacul asupra sa are legătură cu materialele scrise despre infracţiunile controversatului Csibi Istvan, un om de afaceri din Miercurea Ciuc, care a petrecut timp după gratii.

Actualul preşedinte al celor de la Csikszereda a fost bătut în scara blocului în care locuia de o gaşcă de bărbaţi neindentificaţi nici până astăzi. S-a ales cu răni serioase, mai ales că unul dintre agresori l-a bătut cu ranga. El a povestit scena pentru , în 2003:

„Am fost asteptat la intrarea în bloc de un grup de 3 sau 4 indivizi. Am trecut printre ei. Unul s-a luat după mine și m-a lovit cu o rangă de metal în cap. M-am apărat și am ripostat cât am putut.

„Am umplut scara blocului de sânge”

Totuși, am fost lovit de mai multe ori în cap și în mâna stângă, cu care am parat alte lovituri îndreptate spre cap. Când vecinii, alertați de zgomote, au început să iasă din apartamente, atacatorul meu a fugit, împreună cu cei care l-au însoțit.

Cineva a chemat salvarea, am fost dus la Spitalul de Urgență. Toată lumea s-a speriat, pentru că am umplut scara blocului de sânge. Din fericire, situația nu e foarte gravă.

Deși nu-mi pot folosi deloc mâna stângă, se pare că este vorba numai de o ruptură de ligament. Am câteva cusături la cap și cam atât”, a povestit Szondi pentru Adevărul la vremea respectivă.

Nu a fost pentru prima dată când Szondi a fost bătut în cariera sa de jurnalist. Cu câteva luni înainte de aceste incidente, în septembrie 2003, când s-a aflat că plănuieşte să publice o anchetă în legătură cu acţiunile lui Csibi Istvan, Szondi a fost lovit în apropierea casei cu pumnii şi picioarele. A rămas fără doi dinţi şi a avut arcada spartă.

Szondi, în prim plan după prima etapă!

După ce a ieşit din presă, Zoltan Szondi s-a implicat în proiectul Csikszereda. Este preşedintele clubului care a promovat, în această vară, pentru prima oară în istorie, pe prima scenă.

Numele lui Zoltan Szondi a apărut în prim plan după meciul cu cântec din prima etapă a sezonului, 2-2 cu Dinamo. .