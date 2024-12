Președintele unui club din SuperLiga, în tribune la Rapid – Gloria Buzău. Cum a fost surprins. Foto

Daniel Niculae a fost prezent în tribunele stadionului Giulești la meciul dintre . Fostul atacant s-a despărțit de „alb-vișinii” în vară, iar acum este președinte la Hermannstadt.

Daniel Niculae, în tribune la Rapid – Gloria Buzău

Rapid joacă pe teren propriu împotriva Gloriei Buzău în epilogul etapei 20 din Superligă, iar partida este urmărită din tribune și de Daniel Niculae, actualmente președinte al lui FC Hermannstadt, grupare care se află într-o formă excelentă în campionat și ar putea fi chiar una dintre rivalele Rapidului în lupta pentru play-off. În timpul partidei, fanii prezenți în Giulești i-au scandat numele lui Niculae, iar acesta i-a salutat.

Daniel Niculae este un adevărat simbol al Rapidului. În cariera de jucător, acesta a evoluat pentru giuleșteni în patru perioade diferite, cea mai importantă între 2001 și 2006, înainte de transferul în Franța, la Auxerre.

După retragere, Niculae a fost președinte la Rapid timp de peste trei ani, din aprilie 2021 până în vara acestui an, când gruparea patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu a renunțat la serviciile sale. După aproximativ o lună, în locul său a fost numit Viorel Moldovan.

Niculae s-a despărțit în iunie de Rapid

Anunțul oficial al plecării lui Daniel Niculae a fost făcut de către club în luna iunie.

„După o analiză atentă și în urma unor discuții deschise și constructive, am ajuns la concluzia că este momentul pentru o schimbare de direcție la nivelul clubului. Această decizie reflectă dorința noastră de a aduce o perspectivă nouă și de a explora noi oportunități pentru viitorul Rapidului.

Dorim să-i mulțumim din suflet pentru toate eforturile depuse și pentru devotamentul de care a dat dovadă în toți acești ani. Îi urăm mult succes în toate proiectele viitoare și suntem convinși că va continua să fie un susținător de nădejde al Rapidului. Mulțumim, Nico!”, a fost anunțul clubului .

Daniel Niculae a reacționat la rândul său după plecarea de la Rapid. „S-a încheiat contractul. Sunt un pic obosit după o mișcare. Au fost trei ani frumoși în care am încercat să-mi îndeplinesc unul dintre visuri. Am avut posibilitatea de a continua drumul din Liga 4. După intrarea clubului în faliment au fost două entități de Rapid. A fost acel început de proiect în care am coagulat cei mai buni jucători.

Am ajuns până în Liga 3. Eu am renunțat o perioadă. În Liga 2 m-am întors. Am și promovat. Cel mai mare merit l-au avut jucătorii și Mihai Iosif. Le mulțumesc că au avut încredere în mine” afirma fostul internațional român pentru .