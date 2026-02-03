Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

UTA Arad e ferm convinsă că poate prinde play-off-ul: „Stăm bine și cu echipa, și cu fanii. Am avut mai mulți spectatori la UTA – Rapid decât la FCSB – CFR!”. Exclusiv

După victoria de la Mioveni cu FC Argeș, UTA este la un pas de zona play-off. Oficialul Aradului crede că echipa lui Mihalcea poate prinde top 6 în finalul sezonului regulat.
Adrian Baciu
03.02.2026 | 15:30
Președintele celor de la UTA e optimist după victoria cu Argeș că echipa poate prinde play-off-ul. Foto: sport.pictures.eu.
UTA, cu Adrian Mihalcea pe bancă, este una dintre surprizele plăcute ale actualului sezon de SuperLiga. După ultimul succes al bănățenilor, de la FC Argeș, Alexandru Meszar, membru în Consiliul Director al clubului arădean, este optimist și spune că „Bătrâna Doamnă” poate prinde play-off-ul în acest final de sezon regulat.

Optimism la Arad: oficialul celor de la UTA crede că echipa lui Mihalcea poate prinde play-off-ul

Într-un meci extrem de dificil, pe terenul unde CFR Cluj și FCSB au pierdut, UTA s-a impus la Mioveni, scor 1-0, cu FC Argeș. După acest succes, echipa lui Adrian Mihalcea s-a apropiat de zona play-off. Un singur punct îi despart pe Roman, Costache & co. de top 6.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Meszar, oficialul de la UTA Arad, s-a arătat încrezător în șansele echipei sale de a prinde play-off-ul în campionat. Acesta admite că cele 3 puncte din ultima deplasare, cu Argeș, au fost extrem de importante.

O victorie foarte importantă la FC Argeș, mai ales că în ultima etapă am pierdut acasă (n.r. 1-2 cu Rapid). Au trebuit recuperate punctele, pentru a nu pierde plutonul. Cu Rapid am avut ghinion, că am primit gol în ultimele minute din prima repriză. Cu 3 puncte în plus, într-adevăr, acum eram pe locul 4”, a afirmat conducătorul bănățenilor.

Conducătorul Aradului se mândrește cu asistența de pe stadion: „Am avut mai mulți spectatori la UTA – Rapid decât la FCSB – CFR!”

În emisiunea de la FANATIK, oficialul arădenilor a mai ținut să evidențieze un aspect extrem de important. UTA a adunat, la meciul cu Rapid din runda anterioară, într-o zi de luni, undeva la 11.000 de spectatori. În comparație, pe Arena Națională, la FCSB – CFR Cluj, erau doar 5000 de fani, la un meci al campioanei en-titre.

„(n.r. luni seară, la ora 20.00, ați avut 12.000 de oameni în tribune cu Rapid?) Au fost 11.000 de oameni. Având în vedere că, în aceeași etapă, FCSB a jucat acasă cu CFR Cluj și a avut 5000 de persoane la meci, eu zic că este extraordinar.

Cred că chiar este record în acest an. La acest meci au fost cei mai mulți spectatori pe stadion. Mai ales că a fost și luni, eu zic că e și mai bine .Nu ducem lipsă de rating. E important că suntem împreună și ne dorim același lucru”, a mai punctat Meszar.

Oficialul Aradului crede că UTA poate prinde play-off-ul: „Stăm bine și cu echipa, și cu fanii. Au avut mai mulți spectatori la UTA - Rapid decât la FCSB - CFR!”. Exclusiv

