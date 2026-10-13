Preşedinţii cluburilor din Liga 1, întâlnire în Parlament pentru mai mulţi bani în sport: „Proiectul de lege e dedicat şi multinaţionalelor!” Care e marea problemă. Exclusiv

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Ciprian Paraschiv a iniţiat un proiect de lege care să permită atragerea de mai multe fonduri în sport prin modificarea Codului Fiscal și a Legii sponsorizării. , care au discutat pe marginea modificărilor care să aducă mai mulţi bani în sport.

Ciprian Paraschiv, despre întâlnirea cu preşedinţii din SuperLiga: „Asta e cea mai mare problemă pe care o avem”

Din informaţiile FANATIK au lipsit reprezentanţii celor de la U Cluj şi a celor de la Csikszereda şi Sepsi. Ciprian Paraschiv a dezvăluit că marea problemă pe care trebuie să o rezolve este forma de organizare a cluburilor din Liga 1, fiind foarte multe fiind societăţi pe acţiuni care nu pot primi sponsorizări:

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„S-au discutat foarte multe chestii. Au fost aproape toți. Şi toți de la comisie. Cea mai mare problemă pe care am identificat-o și unde trebuie să lucrăm este faptul că jumătate dintre cluburi de Liga a 1-a sunt organizate ca S.A.-uri, societăți pe acțiuni, nu ONG-uri. Iar conform actualului cod fiscal SA-urile nu pot fi sponsorizate. Pot primi finanțări, dar nu sponsorizări.

Și aici e cumva o concurență neloială cu ONG-urile, adică de la autoritățile locale și nu numai. Și aici trebuie să găsim o soluție. Și o vom găsi, cu siguranță, care să fie în concordanță și cu directivele Uniunii Europene, astfel încât și SA-urile să poată primi finanțare, pentru că e cumva o concurență neloială și jumătate dintre cluburi de Liga 1 pot primi bani, sponsorizări de la autorități locale, iar jumătate nu. Dau doar două exemple: Farul şi Universitatea Craiova. Și nu e corect, adică și ele ar trebui să poată primi bani. Și sigur au fost multe discuții, pe impozitul pe profit, pe cifra de afaceri, de unde să vină sponsorizarea. Sunt convins că voi scoate o lege foarte, foarte bună, dar vreau să mă întâlnesc cu toți actorii relevanți”, a dezvăluit Paraschiv pentru FANATIK.

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Facilităţi fiscale importante pentru firmele care investesc în sport!

Ciprian Paraschiv e de părere că se vor putea rezolva toate impedimentele, spunând că are în spate o echipă puternică. Deputatul a declarat că una dintre chestiunile pe care să le acopere noua lege e „şmecheria” ca patronii unor firme mari să nu îşi facă echipă de fotbal sub umbrela aceleiaşi companii doar pentru benficiile investiţiilor în sport:

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„Recunosc că aici am și un sprijin foarte bun. Am un finanțist, deci un om foarte pregătit, care a fost și la Curtea de Conturi. El e pe sport, adică știe toate legile europene și fair-play financiar de la UEFA. El a venit la mine în partid și e la comisia de buget. Și eu am văzut foarte optimist că împreună vom găsi variantele ideale astfel încât să mișcăm lucrurile, sunt foarte multe chestii care se pot face în sport. Chiar aș vrea, că cel om de business să-i convină să dea bani la sport decât să-i vireze la stat. Adică, băi, omul aia chiar să aibă ceva de câștigat.

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Și aici trebuie să avem mare grijă. Deci aici trebuie să fii foarte atent că dacă dăm aceste facilități fiscale, adică omul să plătească mai puțin la stat dacă dă la sport, să fie încurajat… Să nu-și facă el o structură sportivă cu contract de activitate sportivă, o structură. Să-și vireze intra-grup… Că se pot face astfel de şmecherii. Dar vom găsi formula ca să fie clar dat către sportul de masă sau performanță… Adică să nu îşi facă facă el o structură sportivă, un ONG, să-i zică și el asociația de fotbal de la mine din sat și vezi Doamne dă bani la sport. Nu. Aici sigur găsim soluții. Eu sunt convins că voi scoate o lege foarte bună, numai că durează, că trebuie să extragi feedback-ul de la toți”, a punctat Paraschiv.

Preşedinţii din SuperLiga, încântaţi de schimbare: „I-am simţit wow”

În ceea ce îi priveşte pe preşedinţii de cluburi din SuperLiga, Ciprian Paraschiv a declarat că i-a simţit foarte încântaţi, Deputatul a reiterat necesitatea schimbării acestor legi pentru că e imposibil ca România să ţină pasul în fotbalul mare fără investiţii:

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„Și am simțit foarte încântaţi. Nu știu, i-am simțit wow pe președinți. E clar că e nevoie. Realitatea asta e, fotbalul fără bani nu se poate face. Noi vorbim așa, de ce nu suntem în grupele Champions League. Păi, în primul rând, ăsta e o mare greșeală să abordezi problema în sensul ăsta. Noi trebuie să ne propunem să avansăm cât mai mult în Conference League. Cum poți să te poți bate cu Real Madrid, când un jucător costă cât toată SuperLiga?

La nivel mondial, nu mai merge așa. Acuma clar îți trebuie bani. Dar eu sunt convins că asta va fi fundaţia. Că după aia mai faci un proiect să repatriezi jucătorii români din diaspora, alea-s pasul 2, e nevoie de o fundaţie foarte solidă”, a declarat deputatul AUR.

Când ar putea intra în vigoare proiectul de lege

Ciprian Paraschiv a dezvăluit că proiectul de lege este dedicat şi pentru multinaţionale, astfel încât acestea să poată investi şi în sportul românesc. El are încredere că această lege ar putea să intre în vigoare în următorul an, deşi a atras atenţia că drumul este destul de anevoios:

„Clar, e și pentru multinaţionale. Este şi dedicat și lor. În Occident multinaționalele bagă bani, dar numai la noi, nu. Cred că au fost încurajați să nu o facă, nu-mi explic unde a fost greșeala, pentru că repet, în alte țări ele bagă bani. Nu mai în România nu bagă. Feedback-ul este foarte bun după această întâlnire. Eu aș putea să fiu gata mai devreme, dar problema mea este că eu chiar vreau să mă întâlnesc cu toți actorii relevanți. Și după actorii relevanți vreau să-i chem inclusiv finanțatorii din Liga a 2-a la fotbal, vreau să-i chem de la celelalte sporturi și vreau să invit celelalte federații, inclusiv pe cei de la administrația fiscală, să-i

Adică va fi o serie, niște întâlniri, mese rotunde, la comun. După care vreau din nou să-i chem pe președinții de Liga 1 să vină chiar cu finanțatorii. Dacă vor vrea. Și eu sunt convins că vor vrea, că e interesul lor. Asta a fost cumva o dezbatere… o ședință informală, Mi-aș dori ca până de Crăciun să termin cu datele, dar mi-e greu să cred… Va dura. Abia ai structurat de un proiect, traseul legislativ durează cam 6-7 luni”, a dezvăluit Ciprian Paraschiv.