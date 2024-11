, iar la finalul partidei, Marius Șumudică a dezvăluit motivul pentru care echipa sa a făcut un joc modest.

“Presimțeam că nu vom arăta bine”. Marius Șumudică a dezvăluit de ce Rapid nu a impresionat cu Hermannstadt: “Antrenamente penibile!”

Chiar dacă Rapid a câștigat duelul cu Hermannstadt, de prestația din teren a formației sale. La FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit faptul că elevii săi nu s-au antrenat foarte bine, iar motivul ține de oboseala acumulată după meciul cu FC Botoșani din Cupa României.

“Mi-aș dori să iau la somnifere până se termină campionatul și să bat numai cu 1-0. A fost un meci greu în care ei nu aveau nimic de pierdut. Erau într-o situație disperată. În schimb, la noi se simte presiunea de la meci la meci.

Și eu am pus o presiune pe jucători. Săptămâna asta am făcut niște antrenamente penibile, adică nu mi-au plăcut deloc cum s-au antrenat. Presimțeam că nu vom arăta bine. Eu am atras atenția de la încălzirea pe care am văzut-o înainte de meci.

Ei mâncau pământul la încălzire, noi eram așa ‘La dolce vita’. Chiar înainte de joc am avut o răbufnire și le-am zis că dacă vom continua așa nu vom câștiga. Arătam ca în ultimele zile.

Chiar am oprit un antrenament și am vrut să îi trimit la cabină. I-am întrebat: ‘Vă place ce faceți în momentul de față? Vă place cum vă antrenați?’. M-am abținut să îi trimit la cabine, totuși”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

“După meciul cu FC Botoșani am ajuns la 5 dimineața acasă. Am fost obosiți”

“Am avut niște călătorii acum, și la Botoșani, unde am jucat toată echipa, pentru că îmi era frică de acel meci de cupă. La 3 zile jucam cu Hermannstadt. A trebuit să venim noaptea după meci, pentru că altfel trebuia să rămânem acolo și să venim ziua. Nu știu dacă a fost o soluție ideală.

Mai bine rămâneam să mă odihnesc, pentru că am ajuns la 3 pe aeroport. Până ne-am dus să ne luăm mașinile de la bază și până am ajuns acasă s-a făcut 4-5 dimineața. Am pierdut noaptea respectivă, pe care o recuperezi greu.

Imediat după meci trebuiau să facă recuperare, apoi am avut un antrenament la prânz în ziua în care am ajuns, dar nu a fost unul reușit. Nu știu dacă a fost relaxare sau oboseală înainte de meci, dar erau așa mai letargici.

L-am văzut și pe Christensen care mai făcea o preluare în plus, mai pierdea timpul, iar asta vine de la cap. Când ești obosit nu mai miști picioarele așa cum vrei tu, nu mai ești așa lucid”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, reacție după Rapid - Hermannstadt 1-0