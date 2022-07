Presiune maximă pe Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Piunik Erevan. Telefon-ultimatum primit în vestiar. Exclusiv

CFR Cluj dispută din turul 1 al Ligii Campionilor, după 0-0 în Armenia acum 8 zile. Formația lui Dan Petrescu este în fața unui meci „vital”, termenul fiind folosit chiar de tehnician imediat după ce a pierdut Supercupa în week-end.

„M-am dus în vestiar, am stat puțin la telefon și când am vrut să vin, mi-au spus că s-a terminat. Am pierdut medalia și tot ce era acolo”, au fost cuvintele cu care s-a scuzat pentru acea absență controversată.

FANATIK a aflat motivul care „l-a ținut” pe Petrescu în vestiar după 1-2 cu Sepsi. Antrenorul a fost sunat de Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj! Varga era extrem de supărat pe rezultat, care venea după o altă nemulțumire, remiza albă din Armenia!

„Nu se poate așa ceva! Ți-am făcut toate poftele, ți-am adus ce jucători ai vrut, am investit în transferuri și noi ne prezentăm așa! Suntem la un pas să ratăm dubla cu armenii. Treziți-vă!”, ar fi sunat mesajul-ultimatum pe care Varga i l-a transmis angajatului său.

Dan Petrescu, criticat dur de oamenii de fotbal după gestul de la Arad. Inclusiv președintele Cristi Balaj l-a înțepat, fără să știe de fapt ce s-a întâmplat în vestiar

Reacția dură pe care Neluțu Varga a avut-o l-a afectat pe Petrescu. , Dan Petrescu resimțea presiunea pusă pe el de patron.

„Trebuie să câștigăm! Degeaba jucăm frumos și avem ocazii dacă nu câștigăm. Am fost adus la CFR să am rezultate, nu să joc frumos. Dacă nu am rezultate, decizia este a șefilor!”, a declarat Petrescu. Printre rânduri, tehnicianul a recunoscut de fapt că există și varianta despărțirii dacă ratează obiectivele majore.

Lumea fotbalului a sărit însă pe Petrescu pentru absența de la festivitate, fără să știe adevăratul motiv. Era imposibil ca Petrescu să nu-i răspundă și să nu dialogheze cu omul care-l plătește.

„Ce să mai? El nu știe să piardă, îl cunosc foarte bine. El trebuie să înțeleagă că nu poate fi învingător întotdeauna, ăsta e sportul. Trebuie să înveți din înfrângeri și să știi să pierzi. Trebuie să-ți respecți adversarii. Din păcate, el are această problemă și va trebui să și-o corecteze”, Nici președintele Cristi Balaj nu l-a menajat pe antrenorul său.

Nu am discutat cu el, am vorbit cu colegii mei care au vorbit cu Dan Petrescu. Bilașco a fost de față când Petrescu a vrut să vină la festivitate, și Bilașco e un om serios, dar era prea târziu. Nu știu ce a făcut în vestiar, în afara faptului că a fost supărat. Din punctul meu este o greșeală” – Cristi Balaj, președinte CFR Cluj

Neluțu Varga i-a adus lui Dan Petrescu la CFR Cluj toate transferurile pe care le-a cerut. Ultima țintă: încă un portar!

Într-adevăr, în această vară, campioana CFR Cluj s-a mișcat foarte bine pe piața transferurilor. Poate cel mai bine dintre toate formațiile din Superliga. Asta și pentru că , pus în pericol, de la primele meciuri, de către Dan Petrescu și jucători.

Este și motivul pentru care patronul a avut acea discuție de „trezire” a tuturor după trofeul ratat la Arad. Iar argumentele omului cu banii au fost efortul financiar făcut în mercato.

CFR Cluj a transferat până în acest moment 6 jucători: Mistrati (400.000 de euro), Kolinger (150.000 euro, împrumut), Betancor (250.000 de euro plus bonusuri), Braun, Brucic și Muhar, ultimii trei liberi de contract. Ar mai urma transferul unui portar, FANATIK dezvăluind . Între timp s-au „evaporat” pistele Niță, Lung și Mihai Popa.

Ratarea obiectivului european ar reprezenta un dezastru financiar la CFR Cluj. Aceasta este miza teribilă a returului cu armenii. „Obiectivul meu minim este să mă calific cu Erevanul. Că am fost campioni, că am ratat Supercupa, nimic nu mai contează acum! Doar calificarea cu Piunik Erevan”, concluzionează „presionatul” Dan Petrescu.