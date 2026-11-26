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Joi seară, cu începere de la ora României 19:45, and Hove Albion în cadrul Înainte de startul acestei runde, oltenii se aflau pe locul 8 în această grupă unică, adică poziție de calificare directă în optimile de finală ale competiției.

Ce a făcut Kairat Almaty joi seară în Conference League, chiar înaintea meciului Brighton – U Craiova

În afara partidei din Anglia, echipa antrenată de Filipe Coelho mai are de jucat în această fază din Conference League în deplasare contra lui Kairat Almaty și pe teren propriu cu FC Copenhaga. Înainte de startul meciului de la Brighton, mai exact cu începere de la ora României 17:30, Kairat Almaty s-a duelat pe teren propriu cu suedezii de la Mjallby, grupare care înaintea acestei etape avea același număr de puncte cu Universitatea Craiova, respectiv 7.

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Kairat a câștigat această partidă cu scorul de 1-0, ceea ce în principiu reprezintă o veste bună pentru craioveni, în sensul că acum sunt siguri că, indiferent de rezultatul lor de la Brighton, nu vor fi depășiți, cel puțin pentru moment, în clasament de Mjallby. Pe de altă parte însă, grație acestei victorii, Kairat a ajuns acum la 5 puncte, adică doar două mai puține față de Universitatea Craiova.

Iar în runda următoare cele două echipe se vor înfrunta în meci direct, în Kazahstan. Astfel, în cazul în care formația din Bănie pierde la Brighton și deci rămâne cu 7 puncte, în runda următoare ea va trebui să obțină măcar un egal pe terenul lui Kairat, pentru a nu fi depășită în clasament de această echipă.

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Inter d’Escaldes – FC Copenhaga se joacă de la 22:00

Tot joi seară, dar de la ora 22:00, joacă și FC Copenhaga, echipa pe care Universitatea Craiova urmează să o întâlnească pe teren propriu în decembrie în cadrul ultimei etape din faza principală a Conference League. Danezii au meci în Andorra, pe terenul celor de la Inter d’Escaldes, formație pe care oltenii au reușit deja să o învingă, tot la ea acasă, cu scorul de 3-1.