Presiune pe Cristi Chivu! Anunțul făcut de statisticieni, înaintea începerii noului sezon de Serie A

Noul sezon de Serie A începe pe data de 23 august, iar statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea titlului.
Daniel Işvanca
16.08.2025 | 12:00
Presiune pe Cristi Chivu Anuntul facut de statisticieni inaintea inceperii noului sezon de Serie A
Ce veste a primit Cristi Chivu, înaintea începerii noului sezon de Serie A FOTO: Colaj Fanatik

Campionatul Italiei va începe pe data de 23 august, iar Cristi Chivu va avea în fața sa o adevărată provocare, după ce în sezonul trecut a salvat-o pe Parma de la retrogradare. Statisticienii de la Opta Analyst au analizat lupta la titlu din Serie A.

Inter, principala favorită la câștigarea titlului? Ce spun cifrele

Noul sezon de Serie A va începe pe data de 23 august, iar Inter și Napoli sunt văzute drept principalele candidate la titlul de campioană. Cele două s-au duelat în sezonul trecut până în ultima rundă, iar câștig de cauză a avut echipa lui Antonio Conte.

Campioana en-titre a făcut și câteva mutări importante în această vară, spre deosebire de formația antrenată de Cristi Chivu, care nu a reușit să își aducă, cel puțin pentru moment, țintele din acest mercato.

Statisticienii de la Opta Analyst au analizat lupta la titlu din acest sezon care stă să înceapă, iar aceștia consideră că Interul are cele mai mari șanse să își treacă în palmares un nou trofeu.

Sursa citată menționează că gruparea de pe ”Meazza” are 38% șanse să cucerească titlul, iar următoarea în acest clasament ar fi Napoli, cu un procent de doar 13.7%. Podiumul ar fi completat de Atalanta, care are 12.5% șanse să câștige campionatul.

Inter va fi cea care va închide prima etapă din noul sezon al campionatului italian. Aceștia vor primi pe ”Giuseppe Meazza” vizita celor de la Torino.

Inter, în așteptarea lui Ademola Lookman

Conducerea Interului nu renunță la ideea de a-l transfera definitiv pe Ademola Lookman. Ademola Lookman este principala prioritate a celor de la Inter în această vară, însă pentru moment vicecampioana Italiei nu a ajuns la un acord cu cei de la Atalanta pentru transferul acestuia.

Deși Inter a oferit undeva la 45 de milioane de euro, iar jucătorul își dorește și el transferul, clubul din Bergamo cere minim 60 de milioane de euro pentru ca această mutare să se realizeze.

