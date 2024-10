Presiune pe Dan Petrescu la CFR Cluj după ultimele rezultate! Cristi Balaj a dezvăluit tot la Fanatik Superliga

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că antrenorul Dan Petrescu . Șefii ”feroviarilor” nu sunt mulțumiți de ultimele rezultate înregistrate.

Cristi Balaj a admis că Dan Petrescu se află sub presiune la CFR Cluj

CFR Cluj o va înfrunta astăzi, de la 21:00, pe teren propriu, pe Sepsi Sfântu Gheorghe. ”Bursucul” este obligat să obțină victoria în etapa a 14-a a Superligii. Altfel, tehnicianul riscă să tremure pentru postul său.

Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK care este situația exactă a lui Dan Petrescu. Conducerea celor de la CFR Cluj înțelege că s-au făcut anumite sacrificii pentru a remedia problemele financiare ale clubului, însă chiar și așa pretențiile sunt ridicate.

”Există o presiune, normal că există. Mai ales că nu e obișnuit să nu câștigăm și să nu fim acolo sus în clasament. Chiar dacă există argumente obiective, e normal să fie presiune. Vorbim de un antrenor care a adus multe trofee în ultimii ani la CFR Cluj. Am obișnuit suporterii cu rezultate.

Din păcate, trecem printr-o etapă de tranziție. Situația financiară a trebuit să fie reparată, ăsta e cuvântul potrivit. Nu se putea face acest lucru fără sacrificii și s-au sacrificat multe lucruri, inclusiv performanța, din dorința de a salva clubul.

Cristi Balaj: ”Am avut de ales între salvarea clubului și performanța”

După cum observați, chiar dacă am câștigat campionatul în primul an în care am venit la CFR Cluj, am avut intervenții în care trebuia să ne apărăm. Să spun că nu luăm în calcul un eventual faliment.

S-a discutat de foarte multe ori în acea perioadă. Iar dacă acum nu mai avem un asemenea subiect este doar datorită faptului că s-a lucrat în acest sens. Nu reușeam să salvăm clubul fără colegii mei.

Din păcate, am avut de ales între salvarea clubului și performanța. Clubul e mai important decât orice”, a declarat Cristi Balaj, într-o intervenție telefonică la . Emisiunea este redată de FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

CFR Cluj ocupă locul trei în Superligă cu 19 puncte acumulate. Universitatea Craiova (21 de puncte) și U Cluj (26 de puncte) se află pe primele două poziții, însă au un meci în plus față de ”feroviari”. În ultimele cinci partide din campionat, echipa lui Dan Petrescu a înregistrat trei remize, o victorie și un eșec.

Dan Petrescu, sub presiune la CFR Cluj