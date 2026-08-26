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Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi Mutu

Poate Daniel Bîrligea să rupă blestemul atacanților români din Serie A? Statistica dezastruoasă care trebuie să-i dea de gândit internaționalului român înainte de transferul la Frosinone
Ciprian Păvăleanu
26.08.2026 | 13:53
Presiune pe Daniel Birligea la Frosinone Dezastru pentru atacantii romani in Serie A dupa plecarea lui Adi Mutu
SPECIAL FANATIK
Atacanții români au eșuat în Serie A în ultimii ani! Presiune mare pe Daniel Bîrligea. Foto: Colaj FANATIK
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a plecat miercuri din România și urmează să efectueze vizita medicală la Frosinone, echipă din Serie A la care va evolua inițial sub formă de împrumut, urmând ca în cazul în care va rămâne în prima ligă să achite o sumă de transfer definitiv. Statistica atacanților ce au jucat în Serie A după plecarea lui Adrian Mutu arată dezastruos.

Dezastru pentru atacanții români din Serie A! Un singur gol după plecarea lui Adrian Mutu

Adi Mutu a fost un adevărat fenomen, iar potențialul său era mult mai ridicat. Chiar și dacă a trecut prin perioade dificile în carieră, la finalul acesteia „Briliantul” a bifat nu mai puțin de 271 de meciuri în Serie A, cu 103 goluri și 47 de pase decisive. Ultima dată când el a pășit într-un meci din campionatul italian se întâmpla în sezonul 2011/2012, pentru Cesena.

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De atunci, toți atacanții care au jucat în Serie A au reușit să înscrie împreună un singur gol. Acest lucru a fost reușit de George Pușcaș, în vremea când juca pentru Genoa. Printre vârfurile de atac care au trecut prin Serie A, dar care nu și-au pus amprenta se regăsesc Marius Alexe (Sassuolo), Denis Alibec (Inter și Bologna), Denis Drăguș (Crotone), Rareș Burnete (Lecce) și Ioan Vermeșan (Hellas Verona). Daniel Bîrligea are misiunea de a rupe acest blestem și de a marca mai multe goluri în tricoul lui Frosinone, mai ales că nu va avea o concurență acerbă pe post.

Extremele au avut mai mult „lipici” la gol

Deși ca atacant central ai mai multe șanse să înscrii, românii din Serie A din ultimul deceniu au avut mai mult succes dacă au jucat în poziția de extremă. Spre exemplu, Dennis Man are 6 goluri și 6 pase decisive în Serie A, pentru Parma, în timp ce Valentin Mihăilă are 3 goluri și 5 pase decisive.

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De asemenea, și Florinel Coman a reușit să dea un gol în campionatul italian, deși nu a jucat foarte multe partide în Serie A. El a fost împrumutat de Al-Gharafa la Cagliari și a marcat un supergol încă de la debut, însă o accidentare l-a făcut să piardă restul sezonului, iar el s-a întors în Qatar. Surprinzător sau nu, românul cu cele mai multe reușite în Serie A din ultimii 10 ani este Răzvan Marin, care evoluează pe postul de mijlocaș central. Acest lucru a fost posibil și datorită faptului că a jucat foarte multe meciuri pentru Cagliari și Empoli. El are 169 de meciuri în Serie A, timp în care a marcat 8 goluri și a dat 21 de assisturi.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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