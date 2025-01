Presiune pe liderul SuperLigii! Ioan Ovidiu Sabău, despre pretenţiile de la U Cluj: “Lumea nu se mai mulţumeşte să trecem pe locul 2 sau 3!”. Video

. Ardelenii rămân pe primul loc în SuperLiga, având trei puncte în plus faţă de FCSB şi Dinamo, campioana en-titre având un meci mai puţin disputat.

Presiune pe liderul SuperLigii! Sabău: “Lumea nu se mai mulţumeşte să trecem pe locul doi sau locul trei”

La finalul confruntării, Ioan Ovidiu Sabău a surprins când a spus că presiunea este mai mare pe U Cluj în meciul din etapa următoare cu Rapid. În Ardeal au crescut pretenţiile şi nu se mai acceptă locul 2 sau 3:

“Presiunea este mai mare pe noi. Pentru că sunt alte aşteptări. Lumea nu se mai mulţumeşte să trecem pe locul doi sau locul trei. Şi la meciul cu Buzău, după prima repriză, vă daţi seama ce era la VIP, sus în tribune. N-aş fi vrut să fiu pe acolo”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

“Am în grup jucători cu multă experienţă, gestionăm bine atmosfera”

Antrenorul celor de la U Cluj recunoaşte că e mai dificil să îşi motiveze jucătorii în condiţiile în care echipa conduce de o bună bucată de timp în SuperLiga, dar are parte şi de ajutorul jucătorilor mai experimentaţi, care ştiu să ţină vestiarul:

“Este greu să îi motivez. Trebuie să găsesc de fiecare dată metode de a-i reîncărca înainte de joc şi toată săptămâna. Să îi fac să înţeleagă că trebuie să ne şi pregătim, că trebuie să suferim mai mult la antrenamente uneori, alteori să o lăsăm mai încet.

Să găsim un echilibru cu jucătorii. Am în grup jucători cu multă experienţă, gestionăm bine atmosfera. Şi când am pierdut trei meciuri la rând am ştiut să gestionăm, să ne respectăm şi să analizăm corect situaţia.

Sunt lângă ei, îi respect foarte mult, pretind respect de la ei. Şi aşa funcţionează grupul”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după Dinamo – U Cluj 0-0.

U Cluj, derby-uri cu Rapid şi Universitatea Craiova în următoarele etape

U Cluj a adunat 41 de puncte în primele 23 de etape. Ardelenii au al doilea atac (34 de goluri) şi cea mai bună apărare a SuperLigii, cu 19 goluri încasate. Pentru ardeleni urmează două meciuri importante: cu Rapid acasă şi în deplasarea cu Universitatea Craiova.

În tur, , graţie unuia dintre cele mai bune jocuri ale ardelenilor în acest sezon. Rapidul a urcat pe loc de play-off după victoria cu Poli Iaşi de săptămâna trecută, dar tremură pentru prezenţa în top 6.

