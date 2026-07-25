Presiune pe staff-ul FCSB! Jucătorul care impresionează la antrenamente: „Trebuie să-i găsim poziție în primul 11”

ADVERTISEMENT

FCSB are în lot mai mulți tineri jucători, iar unul dintre ei s-a remarcat recent la antrenamente, dar și în meciurile oficiale. Marius Baciu a spus înaintea meciului din campionat cu Csikszereda că el și staff-ul său trebuie să fie atenți în găsirea poziției ideale în teren pentru tânărul fotbalist talentat.

Marius Baciu îi caută post în echipa de start a FCSB lui Alex Stoian

FCSB a început sezonul cu o victorie (2-1 cu FC Argeș, în campionat) și cu o înfrângere (2-3 cu FK Auda, în Conference League). În cel de-al doilea meci, . Lăudat de Mihai Stoica și pentru cum se prezintă la antrenamente, puștiul sosit la începutul anului trecut de la Farul le dă bătăi de cap bucureștenilor în privința poziției pe care trebuie să joace, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Stoian este un jucător interesant, este un jucător bun, crește de la zi la zi, se pregătește foarte bine, și ne gândim la multe variante, să îi găsim poziția sau cum să fie cât mai mult în teren. S-ar putea chiar să apară și mâine”, a spus Marius Baciu în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Csikszereda din etapa a doua din Superliga.

Alexandru Stoian, ambiționat să dea totul pentru FCSB

Alexandru Stoian a fost introdus la pauza meciului FCSB – FK Auda și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. El i-a oferit pasa de gol lui Aymen Boutoutaou, care a înscris golul de 2-2 chiar la debutul său pentru roș-albaștri. Tânărul jucător și să înscrie și el în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit că reușesc să joc mai mult, să am contribuții. O să muncesc în continuare și sper să fac cel mai bun joc al meu. Clar e vis pentru mine să marchez în Europa (n.r.- dacă i-ar plăcea să marcheze în retur). Eu cred că returul va fi mult mai deschis și vom reuși să câștigăm!”, a spus, printre altele, Alexandru Stoian după FCSB – FK Auda 2-3.

ADVERTISEMENT