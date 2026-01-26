Presiune pentru Neagoe! Trei meciuri decisive care vor decide soarta antrenorului de la Petrolul

ADVERTISEMENT

Petrolul a fost învinsă și de Farul, bifând al treilea eșec consecutiv, fără gol marcat, pe teren propriu. Ploieștenii n-au mai învins pe nimeni de pe 1 decembrie, când au bătut Metaloglobus cu 4-1.

Dedicație pentru petroliști: „Dacă ne băgați în B/Vă rupem picioarele!”.

. Galeria lupilor început să strige din minutul 50 “Demisia! Demisia!”, iar la final le-a transmis fotbaliștilor celebrul slogan „Dacă ne băgați în B/Vă rupem picioarele!”.

Atmosfera tensionată nu-l scutește nici pe Eugen Neagoe, care părea că a pus pe picioare o echipă avariată grav în debutul sezonului, în mandatul lui Liviu Ciobotariu. După o serie bună, Petrolul a revenit de unde a plecat.

Neagoe a ajuns să aibă rezultatele lui Ciobotariu

Primele opt meciuri din sezon, cu Ciobi pe bancă, sunt aproape identice, ca rezultate, cu aceleași meciuri avându-l pe Neagoe pe bancă. Ambii au făcut câte șase puncte, iar Petrolul cu Geană antrenor are un golaveraj chiar mai slab.

Meciuri cu Ciobotariu pe bancă:

Otelul 0-0, FCSB 0-1, Metalogobus 3-0, UTA 1-2, U Cluj 1-1, Hermannstadt 1-1, U Craiova 0-2, Farul 1-2

OPT meciuri 6 puncte, golaveraj 8-9

Meciuri cu Neagoe pe bancă:

Oțelul 0-0, FCSB 1-1, Metaloglobus 4-1, UTA 0-1, U Cluj 0-1, Hermannstadt 1-1, U Craiova 0-4, Farul 0-1

OPT meciuri 6 puncte, golaveraj 6-10

Cu Ciobotariu și cu Neagoe antrenori, Petrolul are cel mai mic număr de goluri marcate din Superligă – 16, în 23 de etape. Iar șapte dintre acestea au fost înscrise în poarta celei mai slabe echipe din campionat – Metaloglobus.

Trei meciuri decisive în opt zile

Cu o medie de 0,69 de goluri înscrise pe meci, ploieștenii au în față o serie de trei meciuri în opt zile, care pot stabili soarta lui Neagoe. Petrolul joacă vineri cu Dinamo (deplasare), marți cu Slobozia (acasă) și vinerea viitoare cu Rapid (deplasare).

. Parcursul slab al echipei din ultimele două luni poate schimba însă soarta antrenorului de 58 de ani.

Următoarele meciuri vor fi decisive în acest sens, fapt care nu pare să-l îngrijoreze pe Neagoe. „Nu am acum ce să discut despre asta. Urmează un alt meci. Important e să fim sănătoşi. E un joc cu o echipă foarte bună, Dinamo se bate la campionat. Mai puţină importanţă are unde se joacă, mai important este cum o să jucăm noi”, a declarat Neagoe, la flash-interviu.

Eugen Neagoe (58 ani) are în spate peste două decenii de antrenorat, începându-și cariera la echipa la care s-a consacrat și ca jucător, Universitatea Craiova. Le-a pregătit, mai apoi, pe Pandurii Tg. Jiu, FC Drobeta Tr. Severin, ASIL Lysi (Cipru), Aris Limassol (Cipru), Nea Salamis (Cipru), ACSM Politehnica Iași, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, CS U Craiova, FC Argeș și Gloria Buzău, iar în perioada 2011-2014 a făcut parte din stafful lui Victor Pițurcă, la echipa națională a României.