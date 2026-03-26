Presiune suplimentară pentru vedeta de 90 de milioane de euro a naționalei Turciei. De ce este pus într-o situație delicată fotbalistul de 21 de ani

Turcia și România își dispută semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, diseară, de la ora 19.00, la Istanbul, un meci care poate influența soarta multor fotbaliști
Catalin Oprea
26.03.2026 | 09:30
Arda Guker și Kenan Yildiz sunt vedetele naționalei Turciei FOTO X
La vremea când Turcia juca ultima dată la un Campionat Mondial, în 2002, Arda Güler nu se născuse încă. Vedeta de 90 de milioane de euro a lui Real Madrid, cotă stabilită de transfermarkt, este omul de la care se așteaptă să refacă un drum pe care turcii naufragiază de 24 de ani. Iar asupra sa apasă o presiune suplimentară, care vine tocmai de la echipa de club.

Arda Güler riscă să fie unul dintre puținii jucători de la Real Madrid care ar vedea turneul final al CM la televizor

Güler este singurul jucător de la Real Madrid (alături de Lunin, care nu a fost convocat pentru Ucraina) a cărui echipă națională joacă meci de baraj. Într-un vestiar plin de vedete de la naționale ca Spania, Franța, Anglia, Germania, Brazilia, Austria, Belgia, Maroc, Uruguay sau Argentina, Arda riscă să-și petreacă vara acasă, în timp ce colegii lui de la Real vor juca în SUA, Mexic și Canada.

Fotbalistul de 21 de ani, favoritul președintelui Turciei, pare conștient de asta și a dezvăluit că nu concepe altă variantă în afara victoriei. „Vrem să jucăm la Cupa Mondială. De când am fost eliminați în sferturile de finală ale Campionatului European, singurul nostru vis a fost să mergem la Cupa Mondială”, a spus Arda înaintea meciului cu România, primul obstacol pe care trebuie să-l depășească pentru a-și împlini visul.

Traversează cel mai bun sezon din carieră

El a vorbit și despre golul antologic, de la aproape 70 de metri, pe care l-a marcat împotriva lui Elche acum 12 zile. „A fost special. Am încercat și alte dăți, dar nu a funcționat. Am fost foarte fericit când am marcat golul. Este foarte greu să marchezi astfel de goluri, dar sper să nu fie ultimul”, a declarat turcul.

Turcii își pun mari speranțe în Arda Güler, care în acest sezon a făcut un pas înainte în carieră. Are 36 de meciuri ca titular și 9 în tcare a intrat pe parcurs. El a marcat de patru ori și a dat 13 pase de gol și spune că nu se va opri aici. Este al șaselea jucător în minute (2.922) și al cincilea care a început de cele mai multe ori în echipa de start, după Courtois, Valverde, Tchouameni și Vinicius. „O să merg mai departe în cariera mea. Pot juca în multe poziții. Real Madrid este maximum la care poți aspira la nivel de club”, a spus el la Istanbul.

Montella l-a menajat de frica unei suspendări

Spaniolii cred că prezența lui Arda la conferința de presă este un semn al rolului principal pe care îl are la naționala Turciei. „Este un jucător cu mult potential, care poate să crească. El demonstrează constant acest lucru prin ambiția și dedicarea lui. Sper să devină cel mai bun în poziția sa,” a spus antrenorul său, Vincenzo Montella.

Acesta l-a ținut pe bancă la ultimul meci al naționalei, pentru a preveni un eventual cartonaș galben, care l-ar fi putut suspenda pentru meciul cu România. Fotbalistul fusese avertizat cu trei zile mai devreme, contra Bulgariei, iar Montella nu a vrut să riște nimic.

Turcii nu s-au pregătit pentru penaltyuri

Până la acea absență cu Spania, scor 2-2, în noiembrie, Güler ratase doar unul dintre ultimele 18 meciuri ale Turciei. Și atunci tot din cauza suspendării. El a marcat 6 goluri în 26 de selecții pentru Turcia, unde a debutat la vârsta de 17 ani.

 „Cupa Mondială este cel mai special lucru. Chiar vrem să fim acolo. Respectăm echipa României, dar vrem să mergem la Cupa Mondială”, a mai spus Güler. El a dezvăluit că turcii sunt convinși că vor învinge în timpul regulamentar, în partida de astăzi, care va începe la ora 19.00.. ”Nu ne-am pregătit deloc pentru loviturile de departajare, pentru că noi credem că vom câştiga meciul şi fără”, a concluzionat Arda Guler.

