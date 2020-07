Presiune uriaşă la Petrolul Ploieşti! Clubul pierde sigla şi palmaresul dacă ratează promovarea: “Vor reveni la primărie!”. Exclusiv

Petrolul Ploieşti trebuia să joace în acest weekend primul meci din play-off-ul de promovare, împotriva celor de la UTA Arad, însă cinci jucători ai “lupilor” au fost depistaţi pozitiv. Presiunea este una mare pe ploieşteni, în condiţiile în care FANATIK a aflat că dacă echipa va pierde promovarea, va pierde şi sigla, marca şi palmaresul “Petrolul”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Altfel spus, dacă Petrolul Ploieşti va rata promovarea în acest an, echipa trebuie să îşi schimbe numele începând din stagiunea următoare, pentru că mărcile “Petrolul” vor reveni Primăriei Ploieşti, cele de care aparţin. Mărcile au fost cesionate în anul 2017 de echipa ACS Petrolul 52 pe o perioadă de patru ani, însă cu obiective de performanţă.

Fostul jucător şi antrenor al celor de la Petrolul Ploieşti, Valeriu Răchită, a vorbit pentru FANATIK despre situaţia în care se află echipa din liga secundă, spunând că unul dintre obiectivele de performanţă pentru păstrarea mărcii de către această echipă este promovarea în Casa Pariurilor Liga 1 în acest an:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Presiune uriaşă la Petrolul Ploieşti! Clubul pierde sigla şi palmaresul dacă ratează promovarea: “Vor reveni la primărie!”

“Haideţi să lămurim. Marca Petrolul este a primăriei Ploieşti. În 2010, marca Petrolul a intrat în posesia Primăriei Ploieşti cu titlu gratuit, primar fiind domnul Volosevici (n.r. Andrei Volosevici). Marca Petrolul nu mai pleacă din Ploieşti niciodată. Acum a fost cesionată pe patru ani echipei ACS Petrolul 52 cu nişte obiective clare de performanţă.

Adică să promoveze din Liga 3 în Liga 2, în următorii doi ani să promoveze în Liga 1. Anul trecut nu au promovat, anul acesta este obligatoriu, să promoveze, altfel, marca se întoarce la Primărie. Dacă promovează, anul viitor trebuie să termine în primele 10. Sunt clauze puse de către Consiliul Local ca să fie cesionată marca.

ADVERTISEMENT

Nu se mai poate face nicio altă echipă pentru că cele 5 mărci se dau prin cesiune de către Consiliul Local. Dacă cineva vrea să facă altă echipă Petrolul trebuie să fie făcută cu acordul actualului primar şi al Consiliului Local şi sunt convins că nu se va dori asta”, a spus Răchită.

“Din sezonul viitor în Liga a II-a trebuie să îşi schimbe numele”

Fostul antrenor atrage atenţia că echipa trebuie să îşi schimbă numele dacă rămâne în Liga II, dar nici nu ar putea reveni la denumirea de ACS Petrolul 52 pentru că şi această marcă este una dintre cele cinci pe care le deţine Primăria:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Dacă nu se reuşeşte promovarea cu această echipă, mărcile se întorc la Primărie. Echipa asta are nişte acţionari, pe domnul Mihailovici, pe domnul Haralambie, iar dacă se pierde promovarea atunci nu se vor mai putea numi Petrolul.

Din sezonul viitor în Liga a II-a trebuie să îşi schimbe numele. Vor fi din nou ACS Petrolul 52, deşi, legal, ACS Petrolul 52 este una dintre cele cinci mărci deţinute de Primărie”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“În caz că Veolia va pleca ca finanţator, Primăria Ploieşti trebuie să găsească o soluţie prin care echipa să meargă mai departe”

Petrolul Ploieşti are un finanţator foarte puternic, Veolia Grup. Dacă această echipă va pierde marca în această vară, se pune întrebarea dacă sponsorul va mai sta lângă echipă. Indiferent de situaţie, Răchită susţine că dacă actualul sponsor vrea să se retragă atunci probabil Primăria va prelua echipa:

“În caz că Veolia va pleca ca finanţator, Primăria Ploieşti trebuie să găsească o soluţie prin care echipa să meargă mai departe. Se poate prelua echipa pe o societate a Primăriei, mai demult cred că a fost preluată pe o societatea de apă şi canal.

ADVERTISEMENT

Dar asta în caz că finanţatorul Veolia va pleca de la echipă. Dacă ei nu vor mai dori să finanţeze, primarul va discuta cu acţionarii şi se va găsi o soluţie. Eu mi-aş dori să rămână pentru că este un sponsor foarte puternic”, a spus Răchită pentru FANATIK.

Răchită: “În viitorul apropiat nu mă văd doar eu înapoi la echipă, mă văd şi suporterii”

Întrebat despre poteţiala sa revenire alături de echipă, Valeriu Răchită susţine că este sigur că în viitorul apropiat va fi din nou alături de “lupi” dintr-o postură sau alta:

ADVERTISEMENT

“În viitorul apropiat nu mă văd doar eu înapoi la echipă, mă văd şi suporterii. Şi oamenii care au văzut că s-a adeverit ceea ce am spus. În urma mea a rămas o promovare, două proiecte la Ploieşti, stadionul este făcut la modul în care este acum pentru că am fost încăpăţânat şi am vrut să fie stadion bine făcut. Prima dată se vorbea de stadion pe structură metalică şi mulţi oameni care m-au blamat acum şi-au schimbat optica.

Mă voi întoarce. Că au fost anumite divergenţe între mine şi actualul finanţator Mihailovici, a fost pentru că a ascultat anumite dezinformări cu dânsul. Eu nu am vorbit niciodată faţă în faţă cu el, dar după cum a văzut şi dânsul, tot ce s-a spus despre mine au fost minciuni”, a conchis Răchită.

Petrolul Ploieşti este în play-off-ul pentru promovare în Casa Pariurilor Liga 1, alături de UTA, CS Mioveni, FC Argeş, Turris Turnu Măgurele şi Rapid Bucureşti. Petrolul are 19 puncte, fiind pe locul 5, la egalitate cu Rapid şi FC Argeş.

Situaţia s-a complicat teribil în cursul zilei de joi pentru echipa lui Enache, în condiţiile în care au fost depistaţi pozitiv cinci jucători. Ei au fost transportaţi la spitalul din Câmpina, iar echipa a intrat în carantină.

Clasament: