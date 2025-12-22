Presiune uriașă pe Universitatea Craiova la meciul cu Csikszereda: “Sunt căzuți psihic!”

ADVERTISEMENT

Analiștii FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că pentru Universitatea Craiova va fi extrem de dificil să se regrupeze pentru întâlnirea cu Csikszereda, după înfrângerea dureroasă cu AEK Atena care a însemnat eliminarea din Conference League.

Universitatea Craiova joacă sub o presiune fantastică partida cu Csikszereda

Duelul Universitatea Craiova – Csikszereda, programat luni, 22 decembrie, de la ora 20:00, în etapa a 21-a a SuperLigii, se anunță unul extrem de dificil pentru olteni, în contextul în care este greu de crezut că jucătorii vor trece atât de repede peste drama de la Atena.

”Va fi foarte grea pentru Universitatea Craiova partida asta cu Csikszereda, pentru că sunt căzuți psihic. Ei trebuie să se gândească la faptul că le-a mai rămas un singur obiectiv. Au ieșit din cupele europene și acum trebuie să se focuseze doar pe ce trebuie să realizeze în plan intern.

Au un lot foarte valoros și acum trebuie să meargă doar pe ce au de făcut până la finalul campionatului, să joace, să câștige puncte și să câștige campionatul. Toată Oltenia așteaptă ca această echipă să câștige campionatul și pot. Am două favorite: Rapid și Craiova”, a declarat Eugen Trică, la .

Dacă Vivi Răchită consideră că jucătorii de la Universitatea Craiova au nevoie de aportul publicului la duelul cu Csikszereda pentru a putea , Bănel Nicoliță este convins că oltenii au forța să meargă mai departe.

”Suporterii trebuie să fie aproape de ei, trebuie să meargă la stadion pentru că echipa joacă, demonstrează, din păcate nu au acest ADN de cupe europene, e prima oară în istoria lor când se califică într-o grupă.

Trebuie ca Sorin Cârțu să se implice mai mult, să fie acolo, aproape de staff, să le spună din experiența sa vastă. Este ultimul antrenor care a câștigat titlul în Bănie, știe cu ce se mănâncă această meserie și să fie mai mult folosit. Asta i-aș sugera lui Mihai Rotaru, pentru că are o nestemată acolo.

Nu spun să-i facă Sorin Cârțu echipa antrenorului, dar să discute, să-i spună că nu trebuie să facă schimbările pe care le-a făcut două meciuri la rând și uite două rezultate negative. Sunt multe dedesubturi ale antrenoratului pe care Sorin le cunoaște foarte bine”, a spus Răchită.

”Craiova își va reveni, a arătat că este o formație puternică. Cu siguranță își vor reveni și fizic, și mental, au 48 de ore la dispoziție, mai ales că și suporterii vor veni alături de ei”, a afirmat Nicoliță.

Care este marea problemă a lui Filipe Coelho

Invitații prezenți în studioul FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că Filipe Coelho a arătat destul de multă teamă în meciurile din cupele europene și pun acest lucru pe seama faptului că a fost prea mult timp antrenor secund.

”Nu l-am înțeles pe Coelho aseară la acele schimbări care au dus la această tragedie. Trebuie să și simți niște lucruri, trebuie să ai feeling-ul, asta se așteaptă de la un antrenor. Contează și curajul pe care îl ai”, a precizat Eugen Trică.

”Cred că a fost prea mult timp secund ca să mai ia decizii de principal. Și Toni Petrea tot secund a fost, nu au avut un principal. Singurul principal de acolo era Cârțu. Deci Cârțu trebuia să fie pe bancă și, probabil, cu Cârțu pe bancă nu se luau două goluri în minutele 90+8 și 90+12”, a explicat Vivi Răchită.

”A trecut meciul, s-a dus, nu ne-am calificat, trebuie mers mai departe. L-am auzit pe Mario Felgueiras înainte de meci când a spus: ‘Dacă jucăm la egal, ne curățăm’. Și s-au dus la victorie, dar uite că a venit neprevăzutul în ultimele minute.

Eu la 2-0 m-am gândit că această echipă se va duce până în semifinalele Conference League. Jocul îmi dădea speranțe, îmi dădea încredere”, a mărturisit Trică, în încheierea intervenției de la FANATIK SUPERLIGA.