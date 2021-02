„Presiunea” de pe umerii căpitanului Universității Craiova. De ce vrea neapărat Bancu să marcheze

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, are o „presiune” pe umerii săi. Internaționalul Științei vrea neapărat să marcheze pentru a-i dedica reușita fiului său. Din păcate, „Bancone” a ratat mai multe ocazii, însă Craiova are două meciuri în decurs de o săptămână, astfel că oportunități vor mai fi.

În ultima etapă, oltenii s-au impus cu Dinamo, scor 1-0, chiar sub privirile noului antrenor, Marinos Ouzounidis. Tehnicianul a fost prezentat oficial și și-a început treaba la echipă, conducând deja primul antrenament.

Grecul a venit cu gânduri mari în Bănie și își dorește ca alături de Bancu și compania să ajungă să cucerească primul titlu după o așteptare de 30 de ani.

„Presiunea” de pe umerii căpitanului Universității Craiova. Nicușor Bancu vrea să marcheze neapărat pentru a-i dedica golul fiului său

Nicușor Bancu a devenit tată în luna decembrie a anului trecut, chiar în ziua partidei cu CFR Cluj. Din păcate, „Bancone” nu s-a putut bucura și de un succes, deoarece el și colegii săi au remizat „alb” în Gruia. De atunci, fundașul de bandă al Craiovei și al echipei naționale are o dorință imensă de a înscrie.

În aproape toate meciurile de atunci, Nicușor Bancu a avut câte o ocazie importantă de a marca, însă căpitanul a fost ocolit de noroc până acum. În momentul în care va da gol, Bancu îi va dedica reușita fiului său, Mathias Andrei Bancu.

În acest sezon, în cele 20 de apariții, căpitanul Universității Craiova are două goluri: în victoria cu FC Viitorul din deplasare, scor 4-1, și în succesul din deplasare cu FC Hermannstadt. De asemenea, Bancu mai are trei pase decisive în decursul actualului sezon.

233 de meciuri pentru Universitatea Craiova are Nicușor Bancu

24 de goluri și 39 de pase de gol a strâns Bancu în tricoul „Campioanei unei Mari Iubiri”

17 selecții la echipa națională a adunat căpitanul Craiovei

Săptămână de foc pentru Universitatea Craiova și Marinos Ouzounidis. Meci decisiv în Cupa României și deplasare grea la Clinceni

Oltenii nu au deloc viață ușoară în această săptămână. Marinos Ouzounidis va sta pe bancă pentru prima dată în calitate de antrenor al Universității Craiova în meciul de Cupa României, cu FC Botoșani, în deplasare. Luni, marți și miercuri, staff-ul condus de tehnicianul grec a condus antrenamente la baza de pregătire din „Lunca Jiului”. Delegația „alb-albastră” a decolat miercuri după-amiază la Suceava, de unde a și-a continuat deplasarea spre Botoșani cu autocarele.

Jucătorii și staff-ul tehnic nu se vor întoarce în Bănie după meciul din Cupă, ci vor zbura la București. Vineri și sâmbătă vor avea loc două antrenamente în Capitală, iar partida cu ilfovenii de la Academica Clinceni se va juca duminică. Universitatea Craiova se va întoarce acasă imediat după acest duel.

„Oricât de bun ai fi, e nevoie mereu să muncești mult. Atât timp cât avem și jucători de naţională, precum și tineri talentați, nu cred că va fi greu să îi pun în valoare împreună. De transferuri se ocupă clubul, nu am avut timp acum. Dar am putut să văd că echipa are destui jucători talentați. Nu e bine să schimbi frecvent antrenorul, dar nici jucătorii. Există fotbaliști buni în echipă.

Dacă vrem să ajungem în vârf, trebuie să schimbăm mentalitatea. Trebuie să înțeleagă lumea că, dacă vrei o echipă bună, nu îți trebuie doar talent, ci și minte și trup puternică, plus voință. Trebuie să lucrăm modul în care se văd lucrurile. Am experiență în a lucra cu echipe de acest fel și sunt sigur că îi pot ajuta pe jucători să devină mai buni din toate punctele de vedere,” a spus Ouzounidis în conferința de prezentare.