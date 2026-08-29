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Ronny Labonne (28 de ani) a fost prima achiziție a celor de la FCSB din această vară, iar fundașul de bandă a evoluat în 3 jocuri ca titular în startul stagiunii. De la meciul cu Farul de pe 3 august, francezul nu a mai apărut pe gazon, iar antrenorul Marius Baciu (51 de ani) a dezvăluit că acesta nu face față, cel puțin până acum, presiunii de la FCSB.

Presiunea, marea problemă a lui Ronny Labonne. Marius Baciu a dezvăluit totul

Adus în această vară de FCSB după ce în sezonul trecut a evoluat pentru SM Caen în divizia a treia din Franța, Ronny Labonne a debutat în meciul cu FC Argeș din prima etapă a SuperLigii, când a intrat pe final, iar mai apoi a fost titular în partidele cu Auda (2-3), Csikszereda (2-0) și Farul (2-2). A rămas pe teren până la final doar în meciul de la Miercurea Ciuc, în celalte jocuri fiind înlocuit la pauză.

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În ultimele patru partide disputate de formația „roș-albastră”, Labonne a fost rezervă neutilizată, iar antrenorul Marius Baciu a dezvăluit care este marea problemă cu care se confruntă francezul. „Labonne e un jucător foarte sensibil. E foarte pătimaș, muncește foarte mult și văd că presiunea îl apasă, l-a făcut să fie stingher. Avem multe discuții cu el și eu cred că va fi un jucător important pentru noi”, a afirmat antrenorul FCSB-ului la .

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Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre situația lui . „În liga a treia din Franța sunt profesioniști. Dacă vă uitați ce înseamnă Championship în Anglia, sunt foarte mulți jucători din liga a treia în liga a doua engleză, cu care noi nu ne putem compara la bugete. Foarte greu l-am adus și pe el, era un jucător cu o cotă foarte bună pentru ceea ce înseamnă fotbalul european și nu numai.

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E un jucător care se caută, nu numai în România. Nu s-a impus la FCSB deocamdată. Olaru s-a impus la început? Coman s-a impus la început aici? A avut nevoie de ajutor. Dar e un jucător la care se vede ceva. E vorba de acomodarea cu ce înseamnă spiritul Stelei. Dacă va fi susținut și ajutat, eu sunt convins că poate fi un jucător foarte bun. Dar, bineînțeles, poate nu va reuși. Un transfer poate fi ca o loterie.

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Vom vedea ce se va întâmpla, dar nu putem să luăm capul unui jucător care a venit de o lună și jumătate. Domnul Becali e patronul echipei și poate să spună ce vrea dânsul, e normal. Se așteaptă la foarte mult de la toată lumea. Eu pot spune că e un jucător care se pregătește și are calitate foarte bună”, a spus tehnicianul. .